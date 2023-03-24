https://ria.ru/20230324/ekonomika-1860419935.html

Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов

Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов - РИА Новости, 24.03.2023

Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов

Предприниматели в свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых российских регионах получат налоговые послабления, заявил председатель правительства Михаил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:32

2023-03-24T15:32

2023-03-24T18:14

михаил мишустин

экономика

луганская народная республика

россия

херсонская область

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860470492_0:6:2864:1617_1920x0_80_0_0_931f4375856c7d640e329431b250548e.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Предприниматели в свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых российских регионах получат налоговые послабления, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина."Ее участники будут на десять лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, также региональной по решению субъектов, и на имущество. На три года — от земельного, для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, всего 7,6 процента. Здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны", — сказал премьер-министр.Он напомнил, что в послании Федеральному собранию глава государства указал на необходимость создания программы социально-экономического восстановления и развития Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Накануне, выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин отметил, что частью такой программы станет создание СЭЗ.Все эти меры, по его словам, "позволят привлечь частные инвестиции в создание новых производств, обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов".Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР приняты в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в этих регионах после начала специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.

https://ria.ru/20230324/mishustin-1860429846.html

https://ria.ru/20230324/krym-1860271919.html

луганская народная республика

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, экономика, луганская народная республика, россия, херсонская область , отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году