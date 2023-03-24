Рейтинг@Mail.ru
Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 24.03.2023 (обновлено: 18:14 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ekonomika-1860419935.html
Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов
Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов - РИА Новости, 24.03.2023
Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов
Предприниматели в свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых российских регионах получат налоговые послабления, заявил председатель правительства Михаил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:32
2023-03-24T18:14
михаил мишустин
экономика
луганская народная республика
россия
херсонская область
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860470492_0:6:2864:1617_1920x0_80_0_0_931f4375856c7d640e329431b250548e.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Предприниматели в свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых российских регионах получат налоговые послабления, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина."Ее участники будут на десять лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, также региональной по решению субъектов, и на имущество. На три года — от земельного, для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, всего 7,6 процента. Здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны", — сказал премьер-министр.Он напомнил, что в послании Федеральному собранию глава государства указал на необходимость создания программы социально-экономического восстановления и развития Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Накануне, выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин отметил, что частью такой программы станет создание СЭЗ.Все эти меры, по его словам, "позволят привлечь частные инвестиции в создание новых производств, обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов".Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР приняты в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в этих регионах после начала специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.
https://ria.ru/20230324/mishustin-1860429846.html
https://ria.ru/20230324/krym-1860271919.html
луганская народная республика
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860470492_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_64aef6f72e8fcc20fd17179c3540f834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика, луганская народная республика, россия, херсонская область , отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Экономика, Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Предпринимателей в новых регионах освободят от уплаты части налогов

Мишустин призвал найти эффективные решения для перезапуска экономики новых регионов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди на центральном рынке в Мелитополе
Люди на центральном рынке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Предприниматели в свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых российских регионах получат налоговые послабления, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Ее участники будут на десять лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, также региональной по решению субъектов, и на имущество. На три года — от земельного, для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, всего 7,6 процента. Здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны", — сказал премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Мишустин хочет встретиться с депутатами, не успевшими задать ему вопросы
Вчера, 15:57
Он напомнил, что в послании Федеральному собранию глава государства указал на необходимость создания программы социально-экономического восстановления и развития Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Накануне, выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин отметил, что частью такой программы станет создание СЭЗ.
Все эти меры, по его словам, "позволят привлечь частные инвестиции в создание новых производств, обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов".
Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР приняты в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в этих регионах после начала специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Крыму призвали установить межпарламентские связи с новыми регионами
Вчера, 09:20
 
Михаил МишустинЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала