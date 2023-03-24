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В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог - РИА Новости, 24.03.2023
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Новости Подмосковья
 
19:57 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/dorogi-1860508958.html
В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог
В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог - РИА Новости, 24.03.2023
В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог
В Подмосковье появилась возможность проактивно получить землю в аренду для строительства автодорог и транспортных объектов. Необходимость подавать заявление на... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:57
2023-03-24T19:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность проактивно получить землю в аренду для строительства автодорог и транспортных объектов. Необходимость подавать заявление на проведение работ по концессионным соглашениям отпала, так как все документы можно будет найти на портале государственных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".Первый замглавы минтранса региона Евгений Аптекин отметил, что претендовать на получение услуги смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Необходимое условие для получения земли в аренду – заключение концессионного соглашения, инвестиционного контракта или договора о комплексном развитии территорий."Для проактивного предоставления госуслуги после подписания соглашения заявитель получает в личный кабинет договор на аренду земельных участков, который ему нужно подписать электронной цифровой подписью, после чего договор автоматически направляется на регистрацию в Росреестр", – подчеркнул Аптекин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность проактивно получить землю в аренду для строительства автодорог и транспортных объектов. Необходимость подавать заявление на проведение работ по концессионным соглашениям отпала, так как все документы можно будет найти на портале государственных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".
Первый замглавы минтранса региона Евгений Аптекин отметил, что претендовать на получение услуги смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Необходимое условие для получения земли в аренду – заключение концессионного соглашения, инвестиционного контракта или договора о комплексном развитии территорий.
"Для проактивного предоставления госуслуги после подписания соглашения заявитель получает в личный кабинет договор на аренду земельных участков, который ему нужно подписать электронной цифровой подписью, после чего договор автоматически направляется на регистрацию в Росреестр", – подчеркнул Аптекин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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