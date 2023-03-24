https://ria.ru/20230324/dorogi-1860508958.html
В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог
В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог - РИА Новости, 24.03.2023
В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог
В Подмосковье появилась возможность проактивно получить землю в аренду для строительства автодорог и транспортных объектов. Необходимость подавать заявление на... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:57
2023-03-24T19:57
2023-03-24T19:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_0:230:3230:2048_1920x0_80_0_0_30043345ac296dcbeaa1de472e7ffbec.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность проактивно получить землю в аренду для строительства автодорог и транспортных объектов. Необходимость подавать заявление на проведение работ по концессионным соглашениям отпала, так как все документы можно будет найти на портале государственных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".Первый замглавы минтранса региона Евгений Аптекин отметил, что претендовать на получение услуги смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Необходимое условие для получения земли в аренду – заключение концессионного соглашения, инвестиционного контракта или договора о комплексном развитии территорий."Для проактивного предоставления госуслуги после подписания соглашения заявитель получает в личный кабинет договор на аренду земельных участков, который ему нужно подписать электронной цифровой подписью, после чего договор автоматически направляется на регистрацию в Росреестр", – подчеркнул Аптекин.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_237:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5332cfc7ebdd3be1033ac31445f7474b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
В Подмосковье появилась возможность проактивно получить землю в аренду для строительства автодорог и транспортных объектов. Необходимость подавать заявление на проведение работ по концессионным соглашениям отпала, так как все документы можно будет найти на портале государственных услуг. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Первый замглавы минтранса региона Евгений Аптекин отметил, что претендовать на получение услуги смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Необходимое условие для получения земли в аренду – заключение концессионного соглашения, инвестиционного контракта или договора о комплексном развитии территорий.
"Для проактивного предоставления госуслуги после подписания соглашения заявитель получает в личный кабинет договор на аренду земельных участков, который ему нужно подписать электронной цифровой подписью, после чего договор автоматически направляется на регистрацию в Росреестр", – подчеркнул Аптекин.