https://ria.ru/20230324/donetsk-1860282905.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 24.03.2023

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:55

2023-03-24T09:55

2023-03-24T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230322/dezinformatsiya-1859912504.html

донецк

донецкая народная республика

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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО 2023-03-24T09:55 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк