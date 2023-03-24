https://ria.ru/20230324/donetsk-1860282905.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 24.03.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:55
2023-03-24T09:55
2023-03-24T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230322/dezinformatsiya-1859912504.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО
2023-03-24T09:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет