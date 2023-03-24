https://ria.ru/20230324/donbass-1860451587.html
В ЛНР создадут орган для розыска пострадавших и погибших военных
В ЛНР создадут орган для розыска пострадавших и погибших военных - РИА Новости, 24.03.2023
В ЛНР создадут орган для розыска пострадавших и погибших военных
На территории Луганской Народной Республики создадут единый орган, координирующий работу по розыску пострадавших и погибших военнослужащих, сообщил врио главы... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:46
2023-03-24T16:46
2023-03-24T16:46
луганская народная республика
москва
леонид пасечник
общество
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. На территории Луганской Народной Республики создадут единый орган, координирующий работу по розыску пострадавших и погибших военнослужащих, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник по итогам совещания с представителями органов власти республики и регионального координационного штаба КСВО. "Основной темой для обсуждения стало создание на территории ЛНР единого органа, который будет координировать работу по розыску раненых и погибших военнослужащих. В наших реалиях это крайне необходимо. Проговаривал этот вопрос и в Москве. Поэтому создание и механизм функционирования прорабатывается как на региональном, так и на федеральном уровне", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Он также добавил, что в республике необходимо наладить процесс установления судьбы без вести пропавших защитников. "Дал поручение профильным министерствам и ведомствам разработать алгоритм и наладить межведомственное взаимодействие, чтобы в кратчайшие сроки помочь обратившимся", - сообщил он. Пасечник также сообщил, что в ЛНР необходим центр поддержки военных и членов их семей, куда люди могут прийти за консультацией по любому вопросу. По его мнению, в таком механизме должны быть не только психологи и юристы, но и представители социальных служб, органов власти.
https://ria.ru/20230323/lnr-1860167116.html
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луганская народная республика, москва, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Москва, Леонид Пасечник, Общество
В ЛНР создадут орган для розыска пострадавших и погибших военных
Врио главы ЛНР рассказал о создании органа для розыска пострадавших и погибших военных