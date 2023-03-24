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Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи - РИА Новости, 24.03.2023
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16:22 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/dokhod-1860439225.html
Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи
Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи - РИА Новости, 24.03.2023
Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи
Правительство предлагает установить в России общие подходы к расчету дохода семьи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:22
2023-03-24T16:22
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство предлагает установить в России общие подходы к расчету дохода семьи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вчера в ходе отчета также говорили, что правительство многое делает для того, чтобы предоставление социальной помощи было более простым, более удобным. Рассмотрим законопроект, который позволяет сформировать единые понятные гражданам критерии для ее получения, в том числе на основании социального контракта. По всей стране мы планируем и предлагаем установить общие подходы к расчету дохода семьи, ее составу, как раз по аналогии с теми, которые сейчас применяются при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в пятницу. Все это, добавил он, значимая часть работы правительства по внедрению принципов социального казначейства, которая проводится по поручению президента.
https://ria.ru/20230323/pravitelstvo-1860141999.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи

Мишустин: правительство предложило установить в России общий подход к расчету дохода семьи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство предлагает установить в России общие подходы к расчету дохода семьи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вчера в ходе отчета также говорили, что правительство многое делает для того, чтобы предоставление социальной помощи было более простым, более удобным. Рассмотрим законопроект, который позволяет сформировать единые понятные гражданам критерии для ее получения, в том числе на основании социального контракта. По всей стране мы планируем и предлагаем установить общие подходы к расчету дохода семьи, ее составу, как раз по аналогии с теми, которые сейчас применяются при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в пятницу.
Все это, добавил он, значимая часть работы правительства по внедрению принципов социального казначейства, которая проводится по поручению президента.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин назвал основную задачу правительства
23 марта, 17:07
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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