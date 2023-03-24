https://ria.ru/20230324/dokhod-1860439225.html

Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи

Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи - РИА Новости, 24.03.2023

Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи

Правительство предлагает установить в России общие подходы к расчету дохода семьи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:22

2023-03-24T16:22

2023-03-24T16:22

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство предлагает установить в России общие подходы к расчету дохода семьи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вчера в ходе отчета также говорили, что правительство многое делает для того, чтобы предоставление социальной помощи было более простым, более удобным. Рассмотрим законопроект, который позволяет сформировать единые понятные гражданам критерии для ее получения, в том числе на основании социального контракта. По всей стране мы планируем и предлагаем установить общие подходы к расчету дохода семьи, ее составу, как раз по аналогии с теми, которые сейчас применяются при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в пятницу. Все это, добавил он, значимая часть работы правительства по внедрению принципов социального казначейства, которая проводится по поручению президента.

https://ria.ru/20230323/pravitelstvo-1860141999.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, правительство рф