Правительство предложило установить общий подход к расчету дохода семьи
Мишустин: правительство предложило установить в России общий подход к расчету дохода семьи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство предлагает установить в России общие подходы к расчету дохода семьи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вчера в ходе отчета также говорили, что правительство многое делает для того, чтобы предоставление социальной помощи было более простым, более удобным. Рассмотрим законопроект, который позволяет сформировать единые понятные гражданам критерии для ее получения, в том числе на основании социального контракта. По всей стране мы планируем и предлагаем установить общие подходы к расчету дохода семьи, ее составу, как раз по аналогии с теми, которые сейчас применяются при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в пятницу.
Все это, добавил он, значимая часть работы правительства по внедрению принципов социального казначейства, которая проводится по поручению президента.