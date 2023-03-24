https://ria.ru/20230324/dnr-1860239329.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.03.2023

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 74 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T00:44

2023-03-24T00:44

2023-03-24T00:44

специальная военная операция на украине

сцкк

донецк

донецкая народная республика

горловка

в мире

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 74 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пять населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк, Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Еленовке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 29 обстрелов.

https://ria.ru/20230323/donetsk-1860136939.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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сцкк, донецк, донецкая народная республика, горловка, в мире