Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 74 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 74 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы пять населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк, Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Еленовке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 29 обстрелов.