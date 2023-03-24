https://ria.ru/20230324/diversanty-1860515888.html

В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру украинских диверсантов

В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру украинских диверсантов - РИА Новости, 24.03.2023

В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру украинских диверсантов

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Запорожской области - в городе Энергодар обнаружена конспиративная квартира, где украинские диверсанты... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:49

2023-03-24T20:49

2023-03-24T20:49

специальная военная операция на украине

энергодар

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 24 мар - РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Запорожской области - в городе Энергодар обнаружена конспиративная квартира, где украинские диверсанты собирали самодельные взрывные устройства, передает корреспондент РИА Новости."В результате оперативных мероприятий в рамках антидиверсионной работы оперативниками была выявлена конспиративная квартира в городе Энергодар, которая использовалась украинскими диверсантами. При обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов и оборудование для сборки самодельных взрывных устройств - сотовые телефоны, детонаторы, коммутаторы и другие средства. Учитывая количество средств связи и уже собранные взрывные устройства, можно сказать, что предотвращена серия терактов", - сказал РИА Новости представитель спецслужб.Кроме того, при обыске были обнаружены тайники, где также находились уже готовые устройства для дистанционного подрыва. Все собранные схемы предусматривали подрыв при помощи мобильных телефонов. "В настоящее время ведутся следственные действия в отношении хозяина квартиры. Устанавливается круг лиц, бывавших по данному адресу", - сказал РИА Новости представитель спецслужб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенного в сентябре референдума. Киев не признаёт результаты голосования и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230322/diversanty-1859888208.html

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855430598.html

энергодар

запорожская область

украина

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире, украина