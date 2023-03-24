Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 24.03.2023 (обновлено: 10:18 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/diversanty-1860252198.html
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов - РИА Новости, 24.03.2023
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов
Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:07
2023-03-24T10:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860264872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2b86ad97b89b0aff2e96b3725e9f3a9.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов."В течение дня на Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка.Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки бойцы группировки "Запад" уничтожили до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.
https://ria.ru/20230324/aviatsiya-1860263590.html
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859669928.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о работе российских войск на купянском направлении
Российские военные уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на купянском направлении в Харьковской области, а расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску Киевом резервов, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Половодов
2023-03-24T05:07
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860264872_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_efd6154b3dcbc2440f825984c1e2348a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов

Российские военные уничтожили две украинские диверсионные группы на Купянском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов.
"В течение дня на Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — уточнил собеседник агентства.
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко
Вчера, 08:32
Кроме того, расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка.
Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки бойцы группировки "Запад" уничтожили до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении
22 марта, 08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала