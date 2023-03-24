https://ria.ru/20230324/diversanty-1860252198.html

Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов

Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов - РИА Новости, 24.03.2023

Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов

Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T05:07

2023-03-24T05:07

2023-03-24T10:18

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов."В течение дня на Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка.Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки бойцы группировки "Запад" уничтожили до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.

https://ria.ru/20230324/aviatsiya-1860263590.html

https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859669928.html

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Минобороны о работе российских войск на купянском направлении Российские военные уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на купянском направлении в Харьковской области, а расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску Киевом резервов, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Половодов 2023-03-24T05:07 true PT0M44S

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россия, харьковская область