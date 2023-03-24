https://ria.ru/20230324/diversanty-1860252198.html
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов - РИА Новости, 24.03.2023
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов
Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:07
2023-03-24T05:07
2023-03-24T10:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860264872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2b86ad97b89b0aff2e96b3725e9f3a9.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов."В течение дня на Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка.Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки бойцы группировки "Запад" уничтожили до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.
https://ria.ru/20230324/aviatsiya-1860263590.html
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859669928.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860264872_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_efd6154b3dcbc2440f825984c1e2348a.jpg
Минобороны о работе российских войск на купянском направлении
Российские военные уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на купянском направлении в Харьковской области, а расчеты "Гиацинтов" сорвали переброску Киевом резервов, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Половодов
2023-03-24T05:07
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
Российские силы уничтожили в Харьковской области украинских диверсантов
Российские военные уничтожили две украинские диверсионные группы на Купянском направлении
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области две украинские разведывательно-диверсионные группы, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов.
"В течение дня на Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — уточнил собеседник агентства.
На Купянском направлении активизировалась авиация Киева, заявил Марочко
Кроме того, расчеты орудий "Гиацинт" сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка.
Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки бойцы группировки "Запад" уничтожили до 70 украинских военных и пять единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777.
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении