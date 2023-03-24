https://ria.ru/20230324/deti-1860351413.html

В Россию возвратили двоих детей, чьих родителей арестовали в Одессе

В Россию возвратили двоих детей, чьих родителей арестовали в Одессе - РИА Новости, 24.03.2023

В Россию возвратили двоих детей, чьих родителей арестовали в Одессе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с российскими детьми, которые были возвращены к родным из Одессы. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:54

2023-03-24T12:54

2023-03-24T21:57

одесса

россия

украина

татьяна москалькова

мария львова-белова

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с российскими детьми, которые были возвращены к родным из Одессы. Встреча омбудсмена с 12-летней Вероникой и семилетней Дианой Семенихиными и их тетей прошла в Доме прав человека. По словам Москальковой, возвращение стало возможным в результате совместной работы с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислицыной и с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой при содействии внешнеполитических органов страны. "Постоянно обдумывали, как отстроить дорожную карту по решению этого вопроса, ведь нигде не прописано, как решается вопрос возвращения детей на родину при отсутствии дипломатических отношений. Здесь очень важно было, что в контакте с уполномоченным по правам человека Верховной рады вели диалог и обсуждали, как можно было бы от временных опекунов детей доставить сюда", — рассказала Москалькова. По словам омбудсмена, диалог с украинской стороной был сложный, потому что сразу же выставлялись условия, но доброжелательность и милосердие — самое главное, что помогло решить вопросы. По данным федерального омбудсмена, украинские спецслужбы обвинили в действиях в интересах России и арестовали родителей девочек, поэтому дети оказались в критической ситуации, так как у них там не было близких. Москалькова сообщила, что к ней обратилась Татьяна, сестра женщины, незаконно арестованной в Одессе. "У нее есть адвокат, мы получаем информацию и очень надеемся, что суд найдет в себе мужество освободить маму и отца детей, дать им возможность уехать к себе на родину", — сказала Москалькова.Возвращение детей состоялось через Молдавию и Армению. "Из Одессы первоначально нужно было в Молдову попасть, пройти таможню. Причем Татьяне пришлось заполнять огромное количество документов, и мы волновались, что она ушла в некую нейтральную зону, которая находилась вне нашего контроля, но мы были на связи с украинской стороной и постоянно сверяли часы, нет ли здесь провокации, натянутости", — поделилась Москалькова. Российский омбудсмен отметила, что эта гуманитарная миссия должна иметь свои красные линии и не уходить в политизацию. В свою очередь, по ее словам, российская сторона тоже помогла вернуть на Украину украинских детей. "Мы тоже помогли украинской стороне в возвращении двух детей, которые сейчас уехали к своим родным. Мы считаем в первую очередь, что детей заставили говорить политические вещи, пользоваться теми политическими клише, которые совершенно недопустимы в отношении вопроса воссоединения семей", — отметила Москалькова.По ее данным, двое украинских детей вернулись к своей маме, которая проживает на Украине. "По поводу них обратилась украинская сторона, что мама, проживающая на Украине и не имеющая возможности приехать на территорию Крыма, готова и хотела бы забрать детей. Мы не имели никаких данных о них, где они живут, мы их нашли, мы установили документы, необходимые для возвращения, сделали все возможное", — рассказала Москалькова и отметила, что благодаря работе уполномоченного по правам человека в Псковской области дети приехали в Псков, где мама смогла с ними встретиться и забрать к себе на Украину.

https://ria.ru/20230324/evrokomissiya-1860240740.html

https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html

https://ria.ru/20230322/tsinichnost-1859739688.html

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Возвращение в Россию детей, родителей которых арестовали в Одессе Возвращение в Россию детей, родителей которых арестовали в Одессе 2023-03-24T12:54 true PT1M22S

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одесса, россия, украина, татьяна москалькова, мария львова-белова, верховная рада украины