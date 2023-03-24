https://ria.ru/20230324/delo-1860500238.html

СК завел уголовное дело против девушки, плюнувшей в Вечный огонь

СК завел уголовное дело против девушки, плюнувшей в Вечный огонь - РИА Новости, 24.03.2023

СК завел уголовное дело против девушки, плюнувшей в Вечный огонь

Следователи возбудили уголовное дело об осквернении братской могилы в отношении девушки, снявшей видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:22

2023-03-24T19:22

2023-03-24T19:22

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об осквернении братской могилы в отношении девушки, снявшей видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова, сообщило областное управление СК РФ. Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором девушка нецензурно выражалась, дважды плюнула в Вечный огонь и предлагала подруге прыгнуть через него, а та отказалась, но стала танцевать возле монумента. Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, полиция установила обеих участниц видео, 19-летнюю девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и по решению суда поместили под административный арест на пять суток, с ее подругой провели профилактическую беседу. "По факту осквернения места захоронения братской могилы в отношении 19-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"... В настоящее время следователем СК с подозреваемой проводятся следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде трех месяцев ареста. По данным следствия, 17 марта около 22.00 (21.00 мск) подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находилась у Вечного огня памятника борцам социалистической революции 1917 года в саду имени Радищева, где сняла свои противоправные действия на камеру мобильного телефона и разместила видео в соцсети.

https://ria.ru/20230318/ogon-1858836009.html

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россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)