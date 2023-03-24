https://ria.ru/20230324/covid-19-1860307906.html
В России за сутки госпитализировали 1390 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1390 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1390 пациентов с COVID-19
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:04
2023-03-24T11:04
2023-03-24T11:08
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 390 человек, на 5,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 41 субъекте, снижение - в 38 регионах, в остальных шести субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 13 443 человека, или на 2,3% меньше в сравнении с 23 марта 2023 г. Выявлено 12 493 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230323/koronavirus-1859927024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1390 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19