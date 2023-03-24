https://ria.ru/20230324/bombardirovki-1860525649.html

С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ

С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 24.03.2023

С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ

ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего, заявил президент... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T22:13

2023-03-24T22:13

2023-03-24T22:13

в мире

сербия

европа

босния и герцеговина

милорад додик

александр вучич

ана брнабич

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815449399_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_f941d11d8b88ea77cb1f97fb8c6cc2d4.jpg

БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Государственные мемориальные мероприятия начались в пятницу вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года вечером упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч граждан Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий. "Они приезжают к нам и говорят, что мы должны все забыть, что надо идти дальше. Они должны понять, что сербский народ составляют живые и мертвые и те, кто только родится. Наша ответственность перед теми, кто придет - поступать честно и никогда не забывать, что они нам устроили", - заявил собравшимся президент Республики Сербской. "Я им никогда больше не поклонюсь, не буду думать, что они хорошие, они нам приносят только зло и с их стороны нет ничего хорошего. ЕС в который мы верили как место, куда надо идти, они так много нам говорили, что мы должны решать о вступлении в ЕС, сегодня нам только выдвигает ультиматумы. Мы не хотим Европы ультиматумов, это не Европа в которую мы хотим идти", - подчеркнул Додик. Он предположил, что причиной такого поведения ЕС может быть "ощущение Европой своего падения". Днем в пятницу министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, а также посол России Александр Боцан-Харченко возложили цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич и всем погибшим детям в парке Ташмайдан в центре Белграда. Министр обороны Милош Вучевич с командованием армии Сербии возложили венки к памятнику военным погибшим при бомбардировках НАТО в гарнизоне города Рашка. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html

https://ria.ru/20230109/putin-1843698000.html

сербия

европа

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, европа, босния и герцеговина, милорад додик, александр вучич, ана брнабич, нато, евросоюз, оон