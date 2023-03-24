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С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 24.03.2023
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22:13 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/bombardirovki-1860525649.html
С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ
С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 24.03.2023
С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ
ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего, заявил президент... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:13
2023-03-24T22:13
в мире
сербия
европа
босния и герцеговина
милорад додик
александр вучич
ана брнабич
нато
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Государственные мемориальные мероприятия начались в пятницу вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года вечером упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч граждан Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий. "Они приезжают к нам и говорят, что мы должны все забыть, что надо идти дальше. Они должны понять, что сербский народ составляют живые и мертвые и те, кто только родится. Наша ответственность перед теми, кто придет - поступать честно и никогда не забывать, что они нам устроили", - заявил собравшимся президент Республики Сербской. "Я им никогда больше не поклонюсь, не буду думать, что они хорошие, они нам приносят только зло и с их стороны нет ничего хорошего. ЕС в который мы верили как место, куда надо идти, они так много нам говорили, что мы должны решать о вступлении в ЕС, сегодня нам только выдвигает ультиматумы. Мы не хотим Европы ультиматумов, это не Европа в которую мы хотим идти", - подчеркнул Додик. Он предположил, что причиной такого поведения ЕС может быть "ощущение Европой своего падения". Днем в пятницу министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, а также посол России Александр Боцан-Харченко возложили цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич и всем погибшим детям в парке Ташмайдан в центре Белграда. Министр обороны Милош Вучевич с командованием армии Сербии возложили венки к памятнику военным погибшим при бомбардировках НАТО в гарнизоне города Рашка. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html
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в мире, сербия, европа, босния и герцеговина, милорад додик, александр вучич, ана брнабич, нато, евросоюз, оон
В мире, Сербия, Европа, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Александр Вучич, Ана Брнабич, НАТО, Евросоюз, ООН
С Запада приходит только зло, заявил президент Республики Сербской БиГ

Президент БиГ Додик: ЕС только выдвигает ультиматумы и требует забыть бомбардировки НАТО

© РИА Новости / Артур АваковПротивники НАТО и Евросоюза расписывают улицы Белграда
Противники НАТО и Евросоюза расписывают улицы Белграда - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Артур Аваков
Противники НАТО и Евросоюза расписывают улицы Белграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Государственные мемориальные мероприятия начались в пятницу вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года вечером упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч граждан Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий.
"Они приезжают к нам и говорят, что мы должны все забыть, что надо идти дальше. Они должны понять, что сербский народ составляют живые и мертвые и те, кто только родится. Наша ответственность перед теми, кто придет - поступать честно и никогда не забывать, что они нам устроили", - заявил собравшимся президент Республики Сербской.
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"Я им никогда больше не поклонюсь, не буду думать, что они хорошие, они нам приносят только зло и с их стороны нет ничего хорошего. ЕС в который мы верили как место, куда надо идти, они так много нам говорили, что мы должны решать о вступлении в ЕС, сегодня нам только выдвигает ультиматумы. Мы не хотим Европы ультиматумов, это не Европа в которую мы хотим идти", - подчеркнул Додик.
Он предположил, что причиной такого поведения ЕС может быть "ощущение Европой своего падения".
Днем в пятницу министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, а также посол России Александр Боцан-Харченко возложили цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич и всем погибшим детям в парке Ташмайдан в центре Белграда. Министр обороны Милош Вучевич с командованием армии Сербии возложили венки к памятнику военным погибшим при бомбардировках НАТО в гарнизоне города Рашка.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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В миреСербияЕвропаБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикАлександр ВучичАна БрнабичНАТОЕвросоюзООН
 
 
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