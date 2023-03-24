https://ria.ru/20230324/bolsonaru-1860482310.html
Болсонару вернется в Бразилию 30 марта
Болсонару вернется в Бразилию 30 марта - РИА Новости, 24.03.2023
Болсонару вернется в Бразилию 30 марта
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернётся из США в страну 30 марта, сообщила "Либеральная партия", членом которой является политик. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:19
2023-03-24T18:19
2023-03-24T18:19
в мире
бразилия
сша
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:244:2792:1815_1920x0_80_0_0_f252e05c4bd6ddab523cea4e0b25b2cf.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернётся из США в страну 30 марта, сообщила "Либеральная партия", членом которой является политик. "Наш президент (партии - ред) подтверждает, что Жаир Болсонару вернётся в Бразилию 30 марта", - говорится в сообщении партии. Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Сообщалось, что бывший президент Бразилии подал заявление на получение шестимесячной гостевой визы, чтобы продлить свое пребывание в США . В феврале экс-президент Бразилии в интервью газете Wall Street Journal заявил, что планирует вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию нынешнему президенту. В Бразилии в отношении Болсонару проводится несколько расследований, предметом которых являются как приписываемые ему правонарушения на посту главы государства, так и возможная причастность бывшего главы государства к беспорядкам, которые инициировали его сторонники после поражения политика на президентских выборах. Сторонники экс-президента Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20230324/dilma-1860426060.html
https://ria.ru/20230110/bolsonaru-1843832469.html
бразилия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_67f328e5f999abc54ced1dd68f556e3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, сша, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
Болсонару вернется в Бразилию 30 марта
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару вернется из США 30 марта
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернётся из США в страну 30 марта, сообщила "Либеральная партия", членом которой является политик.
"Наш президент (партии - ред) подтверждает, что Жаир Болсонару вернётся в Бразилию 30 марта", - говорится в сообщении партии.
Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавила банк БРИКС
Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве
. Сообщалось, что бывший президент Бразилии подал заявление на получение шестимесячной гостевой визы, чтобы продлить свое пребывание в США . В феврале экс-президент Бразилии в интервью газете Wall Street Journal заявил, что планирует вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию нынешнему президенту.
В Бразилии в отношении Болсонару проводится несколько расследований, предметом которых являются как приписываемые ему правонарушения на посту главы государства, так и возможная причастность бывшего главы государства к беспорядкам, которые инициировали его сторонники после поражения политика на президентских выборах.
Сторонники экс-президента Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек.
МИД Италии заявил, что Болсонару не обращался за получением гражданства