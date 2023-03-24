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В США взорвался попавший в ДТП бензовоз - РИА Новости, 24.03.2023
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21:40 24.03.2023
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В США взорвался попавший в ДТП бензовоз
В США взорвался попавший в ДТП бензовоз - РИА Новости, 24.03.2023
В США взорвался попавший в ДТП бензовоз
В американском штате Мэриленд произошла автомобильная авария с участием бензовоза, в результате которой один человек пострадал, а цистерна с горючим взорвалась, РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T21:40
2023-03-24T21:40
в мире
сша
вашингтон (штат)
мэриленд
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. В американском штате Мэриленд произошла автомобильная авария с участием бензовоза, в результате которой один человек пострадал, а цистерна с горючим взорвалась, перекрыв движение на магистрали в округе Балтимор, сообщил местный пожарный департамент. Отмечается, что бригады спасателей были направлены к месту происшествия около 6 утра по местному времени (13:00 мск), успев спасти водителя грузовика. "Команды экстренной помощи транспортировали его в травматологический центр в тяжелом состоянии", - добавили в департаменте. В результате аварии огонь охватил цистерну объемом 8,5 тысяч галлонов, в которой перевозилось дизельное топливо. Позднее огонь удалось потушить, однако автотрафик остается ограниченным из-за проведения восстановительных работ на участке магистрали, где произошел инцидент.
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в мире, сша, вашингтон (штат), мэриленд
В мире, США, Вашингтон (штат), Мэриленд
В США взорвался попавший в ДТП бензовоз

В американском штате Мэриленд в результате ДТП взорвался бензовоз, пострадал один человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. В американском штате Мэриленд произошла автомобильная авария с участием бензовоза, в результате которой один человек пострадал, а цистерна с горючим взорвалась, перекрыв движение на магистрали в округе Балтимор, сообщил местный пожарный департамент.
«
"Горение бензовоза на трассе I-795 вблизи Оуингс Миллс этим утром продолжает влиять на движение транспорта", - говорится в заявлении пожарных.
Отмечается, что бригады спасателей были направлены к месту происшествия около 6 утра по местному времени (13:00 мск), успев спасти водителя грузовика.
"Команды экстренной помощи транспортировали его в травматологический центр в тяжелом состоянии", - добавили в департаменте.
В результате аварии огонь охватил цистерну объемом 8,5 тысяч галлонов, в которой перевозилось дизельное топливо. Позднее огонь удалось потушить, однако автотрафик остается ограниченным из-за проведения восстановительных работ на участке магистрали, где произошел инцидент.
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В миреСШАВашингтон (штат)Мэриленд
 
 
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