https://ria.ru/20230324/benzovoz-1860520807.html

В США взорвался попавший в ДТП бензовоз

В США взорвался попавший в ДТП бензовоз - РИА Новости, 24.03.2023

В США взорвался попавший в ДТП бензовоз

В американском штате Мэриленд произошла автомобильная авария с участием бензовоза, в результате которой один человек пострадал, а цистерна с горючим взорвалась, РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T21:40

2023-03-24T21:40

2023-03-24T21:40

в мире

сша

вашингтон (штат)

мэриленд

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. В американском штате Мэриленд произошла автомобильная авария с участием бензовоза, в результате которой один человек пострадал, а цистерна с горючим взорвалась, перекрыв движение на магистрали в округе Балтимор, сообщил местный пожарный департамент. Отмечается, что бригады спасателей были направлены к месту происшествия около 6 утра по местному времени (13:00 мск), успев спасти водителя грузовика. "Команды экстренной помощи транспортировали его в травматологический центр в тяжелом состоянии", - добавили в департаменте. В результате аварии огонь охватил цистерну объемом 8,5 тысяч галлонов, в которой перевозилось дизельное топливо. Позднее огонь удалось потушить, однако автотрафик остается ограниченным из-за проведения восстановительных работ на участке магистрали, где произошел инцидент.

https://ria.ru/20230221/vzryv-1853556122.html

сша

вашингтон (штат)

мэриленд

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, вашингтон (штат), мэриленд