https://ria.ru/20230324/belorussiya-1860259087.html
В Минске ответили на планы США назначить посланника для работы с оппозицией
В Минске ответили на планы США назначить посланника для работы с оппозицией - РИА Новости, 24.03.2023
В Минске ответили на планы США назначить посланника для работы с оппозицией
Планы США назначить специального посланника по Белоруссии для взаимодействия с оппозицией являются очередным шагом по раскачиванию ситуации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T07:52
2023-03-24T07:52
2023-03-24T16:04
энтони блинкен
сша
белоруссия
минск
в мире
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планы США назначить специального посланника по Белоруссии для взаимодействия с оппозицией являются очередным шагом по раскачиванию ситуации, заявил РИА Новости зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Соединенных Штатов заявила, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции."Это очередной шаг по раскачиванию ситуации. Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, - это конструктивное звено гражданского общества. Если господин Блинкен или кто-то хочет взаимодействовать с теми людьми, которые стали предателями белорусского народа, мы понимаем, для чего это нужно и какую информацию они хотят получить", - сказал Бельский."Мы всегда реагируем на недружественные выпады. Глупость. Если бы эти люди хотели диалога, они бы искали пути, не углубляли бы этот разрыв, проблемы и взаимное неприятие", - добавил он.
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энтони блинкен, сша, белоруссия, минск, в мире
Энтони Блинкен, США, Белоруссия, Минск, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Минске ответили на планы США назначить посланника для работы с оппозицией
В Белоруссии отреагировали на планы США назначить спецпосланника для работы с оппозицией
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планы США назначить специального посланника по Белоруссии для взаимодействия с оппозицией являются очередным шагом по раскачиванию ситуации, заявил РИА Новости зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Соединенных Штатов заявила, что в Вашингтоне
планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции.
"Это очередной шаг по раскачиванию ситуации. Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, - это конструктивное звено гражданского общества. Если господин Блинкен или кто-то хочет взаимодействовать с теми людьми, которые стали предателями белорусского народа, мы понимаем, для чего это нужно и какую информацию они хотят получить", - сказал Бельский.
"Мы всегда реагируем на недружественные выпады. Глупость. Если бы эти люди хотели диалога, они бы искали пути, не углубляли бы этот разрыв, проблемы и взаимное неприятие", - добавил он.
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