https://ria.ru/20230324/belorussiya-1860259087.html

В Минске ответили на планы США назначить посланника для работы с оппозицией

В Минске ответили на планы США назначить посланника для работы с оппозицией - РИА Новости, 24.03.2023

В Минске ответили на планы США назначить посланника для работы с оппозицией

Планы США назначить специального посланника по Белоруссии для взаимодействия с оппозицией являются очередным шагом по раскачиванию ситуации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T07:52

2023-03-24T07:52

2023-03-24T16:04

энтони блинкен

сша

белоруссия

минск

в мире

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планы США назначить специального посланника по Белоруссии для взаимодействия с оппозицией являются очередным шагом по раскачиванию ситуации, заявил РИА Новости зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Соединенных Штатов заявила, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции."Это очередной шаг по раскачиванию ситуации. Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, - это конструктивное звено гражданского общества. Если господин Блинкен или кто-то хочет взаимодействовать с теми людьми, которые стали предателями белорусского народа, мы понимаем, для чего это нужно и какую информацию они хотят получить", - сказал Бельский."Мы всегда реагируем на недружественные выпады. Глупость. Если бы эти люди хотели диалога, они бы искали пути, не углубляли бы этот разрыв, проблемы и взаимное неприятие", - добавил он.

https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html

сша

белоруссия

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энтони блинкен, сша, белоруссия, минск, в мире