https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html

Суд арестовал генерала ФТС Беглова по делу о получении взятки

Суд арестовал генерала ФТС Беглова по делу о получении взятки - РИА Новости, 24.03.2023

Суд арестовал генерала ФТС Беглова по делу о получении взятки

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова по делу о получении РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:49

2023-03-24T18:49

2023-03-24T18:49

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александр беглов

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал до конца мая заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Вместе с ним суд отправил в СИЗО начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиняемого в получении взятки. Согласно материалам, Алееву предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Первого по делу суд отправил под домашний арест бизнесмена Дмитрия Красногорского, который был посредником при передаче взятки. Также суд позднее рассмотрит ходатайство об аресте ещё одного предпринимателя Артема Бережного. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Все заседания проходят в закрытом режиме по просьбе следователя.

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москва, россия, александр беглов