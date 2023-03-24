https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860283131.html

СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России

СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России - РИА Новости, 24.03.2023

СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России

Австралийская политическая партия отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс Шона Амброуза за его пророссийскую позицию,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:57

2023-03-24T09:57

2023-03-24T09:57

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владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австралийская политическая партия отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс Шона Амброуза за его пророссийскую позицию, сообщила в пятницу влиятельная газета Sydney Morning Herald. По ее данным, ветеран вооруженных сил Австралии Шон Амброуз должен был представлять "Партию стрелков, рыболовов и фермеров" на местных выборах 25 марта. И хотя его имя было убрано с сайта партии, из избирательного бюллетеня удалить Амброуза уже нельзя, в выборах он все-таки будет участвовать. Как отмечает Sydney Morning Herald в интернете были найдены фотографии Амброуза в военной форме вместе с послом России в Австралии Алексеем Павловским. Кандидат также известен своими постами в поддержку президента РФ Владимира Путина. Амброуз не единственный кандидат, который будет участвовать в выборах в парламент Нового Южного Уэльса, поддерживая Россию. Среди них - бывший десантник Рикардо Бози и независимый кандидат Дэвид Грэм.

https://ria.ru/20230304/aktsii-1855818180.html

https://ria.ru/20230323/polyaki-1860213011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, австралия, новый южный уэльс, владимир путин, алексей павловский