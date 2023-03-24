https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860283131.html
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России
Австралийская политическая партия отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс Шона Амброуза за его пророссийскую позицию,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:57
2023-03-24T09:57
2023-03-24T09:57
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новый южный уэльс
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австралийская политическая партия отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс Шона Амброуза за его пророссийскую позицию, сообщила в пятницу влиятельная газета Sydney Morning Herald. По ее данным, ветеран вооруженных сил Австралии Шон Амброуз должен был представлять "Партию стрелков, рыболовов и фермеров" на местных выборах 25 марта. И хотя его имя было убрано с сайта партии, из избирательного бюллетеня удалить Амброуза уже нельзя, в выборах он все-таки будет участвовать. Как отмечает Sydney Morning Herald в интернете были найдены фотографии Амброуза в военной форме вместе с послом России в Австралии Алексеем Павловским. Кандидат также известен своими постами в поддержку президента РФ Владимира Путина. Амброуз не единственный кандидат, который будет участвовать в выборах в парламент Нового Южного Уэльса, поддерживая Россию. Среди них - бывший десантник Рикардо Бози и независимый кандидат Дэвид Грэм.
https://ria.ru/20230304/aktsii-1855818180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, австралия, новый южный уэльс, владимир путин, алексей павловский
В мире, Россия, Австралия, Новый Южный Уэльс, Владимир Путин, Алексей Павловский
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России
SMH: партия в Австралии оказалась от своего кандидата на выборах за его симпатии к России