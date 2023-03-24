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СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России - РИА Новости, 24.03.2023
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09:57 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860283131.html
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России
Австралийская политическая партия отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс Шона Амброуза за его пророссийскую позицию,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:57
2023-03-24T09:57
в мире
россия
австралия
новый южный уэльс
владимир путин
алексей павловский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австралийская политическая партия отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс Шона Амброуза за его пророссийскую позицию, сообщила в пятницу влиятельная газета Sydney Morning Herald. По ее данным, ветеран вооруженных сил Австралии Шон Амброуз должен был представлять "Партию стрелков, рыболовов и фермеров" на местных выборах 25 марта. И хотя его имя было убрано с сайта партии, из избирательного бюллетеня удалить Амброуза уже нельзя, в выборах он все-таки будет участвовать. Как отмечает Sydney Morning Herald в интернете были найдены фотографии Амброуза в военной форме вместе с послом России в Австралии Алексеем Павловским. Кандидат также известен своими постами в поддержку президента РФ Владимира Путина. Амброуз не единственный кандидат, который будет участвовать в выборах в парламент Нового Южного Уэльса, поддерживая Россию. Среди них - бывший десантник Рикардо Бози и независимый кандидат Дэвид Грэм.
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в мире, россия, австралия, новый южный уэльс, владимир путин, алексей павловский
В мире, Россия, Австралия, Новый Южный Уэльс, Владимир Путин, Алексей Павловский
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России

SMH: партия в Австралии оказалась от своего кандидата на выборах за его симпатии к России

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австралийская политическая партия отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс Шона Амброуза за его пророссийскую позицию, сообщила в пятницу влиятельная газета Sydney Morning Herald.
По ее данным, ветеран вооруженных сил Австралии Шон Амброуз должен был представлять "Партию стрелков, рыболовов и фермеров" на местных выборах 25 марта. И хотя его имя было убрано с сайта партии, из избирательного бюллетеня удалить Амброуза уже нельзя, в выборах он все-таки будет участвовать.
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Как отмечает Sydney Morning Herald в интернете были найдены фотографии Амброуза в военной форме вместе с послом России в Австралии Алексеем Павловским.
Кандидат также известен своими постами в поддержку президента РФ Владимира Путина.
«
"Вместе с тем, у него есть аккаунт в Twitter, который представляет пророссийскую военную символику Z на заглавном фото", - утверждает газета.
Амброуз не единственный кандидат, который будет участвовать в выборах в парламент Нового Южного Уэльса, поддерживая Россию. Среди них - бывший десантник Рикардо Бози и независимый кандидат Дэвид Грэм.
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