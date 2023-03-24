https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860246417.html

СМИ: известный нацист из Австралии присоединился к ВСУ для борьбы с Россией

СМИ: известный нацист из Австралии присоединился к ВСУ для борьбы с Россией - РИА Новости, 24.03.2023

СМИ: известный нацист из Австралии присоединился к ВСУ для борьбы с Россией

Австралийский преступник, связанный с неонацистами и международным терроризмом, отправился воевать на Украину, несмотря на усилия спецслужб Австралии... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T02:45

2023-03-24T02:45

2023-03-24T03:09

австралия

украина

виктория (австралия)

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австралийский преступник, связанный с неонацистами и международным терроризмом, отправился воевать на Украину, несмотря на усилия спецслужб Австралии предотвратить военную подготовку за рубежом местных экстремистов, сообщила в четверг влиятельная газета Sydney Morning Herald. По ее данным, речь идет о Дэниеле Ньюмане со связями с лидерами нацистов в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и британской группировки Combat 18. Ранее в этом месяце он выехал из Австралии в Малайзию перед тем, как отправиться на Украину воевать против русских, пишет газета. В то же время, по ее словам, еще один неонацистский экстремист, бывший военный Австралии Конор Сретенович не смог отправиться на Украину, поскольку по указанию ASIO - разведки страны - его лишили загранпаспорта еще в 2020 году за связи с расистской организацией Antipodean Resistance (Австралийское противодействие). Газета Sydney Morning Herald признает, что среди иностранных боевиков, примкнувших к Украине, есть "ультра-правые экстремисты". Вооруженные силы Австралии также признали, что по крайней мере трое их военнослужащих связаны с неонацистами. "Ньюман и Сретенович оба играли ключевые роли в экстремистском движении правого крыла в Австралии", - утверждает Sydney Morning Herald. Так, уехавший на Украину Ньюман ранее сидел в тюрьме в штате Виктория и помогал крупнейшей нацистской группировке в Австралии "Национал-Социалистическая сеть" сколотить среди так называемых "арийских" заключенных новую группировку на острове Тасмания. Газета приводит слова генерального директора ASIO Майка Бёргеса о том, что неонацисты в Австралии стремятся вступить в вооруженные силы страны, чтобы распространять там свои взгляды.

https://ria.ru/20230223/drones-1854050951.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853378448.html

австралия

украина

виктория (австралия)

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австралия, украина, виктория (австралия), в мире