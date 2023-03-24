СМИ: известный нацист из Австралии присоединился к ВСУ для борьбы с Россией
SMH: известный неонацист из Австралии отправился на Украину, чтобы воевать против России
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Австралийский преступник, связанный с неонацистами и международным терроризмом, отправился воевать на Украину, несмотря на усилия спецслужб Австралии предотвратить военную подготовку за рубежом местных экстремистов, сообщила в четверг влиятельная газета Sydney Morning Herald.
По ее данным, речь идет о Дэниеле Ньюмане со связями с лидерами нацистов в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и британской группировки Combat 18.
Ранее в этом месяце он выехал из Австралии в Малайзию перед тем, как отправиться на Украину воевать против русских, пишет газета.
В то же время, по ее словам, еще один неонацистский экстремист, бывший военный Австралии Конор Сретенович не смог отправиться на Украину, поскольку по указанию ASIO - разведки страны - его лишили загранпаспорта еще в 2020 году за связи с расистской организацией Antipodean Resistance (Австралийское противодействие).
Газета Sydney Morning Herald признает, что среди иностранных боевиков, примкнувших к Украине, есть "ультра-правые экстремисты". Вооруженные силы Австралии также признали, что по крайней мере трое их военнослужащих связаны с неонацистами.
"Ньюман и Сретенович оба играли ключевые роли в экстремистском движении правого крыла в Австралии", - утверждает Sydney Morning Herald. Так, уехавший на Украину Ньюман ранее сидел в тюрьме в штате Виктория и помогал крупнейшей нацистской группировке в Австралии "Национал-Социалистическая сеть" сколотить среди так называемых "арийских" заключенных новую группировку на острове Тасмания.
Газета приводит слова генерального директора ASIO Майка Бёргеса о том, что неонацисты в Австралии стремятся вступить в вооруженные силы страны, чтобы распространять там свои взгляды.