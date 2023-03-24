https://ria.ru/20230324/assanzh-1860473307.html

Жена Ассанжа рассказала о проблемах супруга со здоровьем

Жена Ассанжа рассказала о проблемах супруга со здоровьем - РИА Новости, 24.03.2023

Жена Ассанжа рассказала о проблемах супруга со здоровьем

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис пожаловалась, что у ее мужа, который находится в лондонской тюрьме Белмарш, наблюдаются проблемы с... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:54

2023-03-24T17:54

2023-03-24T21:51

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джулиан ассанж

wikileaks

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис пожаловалась, что у ее мужа, который находится в лондонской тюрьме Белмарш, наблюдаются проблемы с физическим и психическим здоровьем, сообщает газета Times. "Под угрозой не только психическое здоровье ее 51-летнего мужа, но и его физическое состояние", — пишет издание со ссылкой на Морис, которая дала ему интервью. Как отмечает жена Ассанжа, то, что происходит с ним, жестоко и делается для того, чтобы "он бесконечно страдал". Морис также заявила, что состояние Ассанжа зависит от того, как он общается с "тюремной бюрократией". "Бывали очень мрачные моменты, когда он говорил о самоубийстве, когда он в основном не общался, почти полностью уходил в себя. Но это было, в основном когда он находился в так называемом медицинском отделении в Белмарше, потому что в тюрьме сказали, что у него высокий риск самоубийства", — сказала Морис изданию. Жена Ассанжа добавила, что заключенные в Белмарше подали петицию, чтобы ее супруга перевели, потому что ему становилось хуже. Ранее газета Daily Mail сообщала, что Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш.Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.

https://ria.ru/20221211/uoters-1837814239.html

https://ria.ru/20221204/opros-1836166829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч)