https://ria.ru/20230324/artilleriya-1860263722.html
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 24.03.2023
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт
Киев стягивает артиллерию на донецкое направление, в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:33
2023-03-24T08:33
2023-03-24T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
нато
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Киев стягивает артиллерию на донецкое направление, в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районы населенных пунктов Миньковка, Марково и Часов Яр прибыли различные артиллерийские системы. Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что украинские войска перебрасывают на данное направление как артиллерийские системы советского производства, так и стран НАТО. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230324/spetsialisty-1860260333.html
киев
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, НАТО
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт
Военный эксперт Марочко: Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление