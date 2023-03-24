https://ria.ru/20230324/artilleriya-1860263722.html

Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт

Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 24.03.2023

Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт

Киев стягивает артиллерию на донецкое направление, в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:33

2023-03-24T08:33

2023-03-24T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовск

луганская народная республика

андрей марочко

нато

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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Киев стягивает артиллерию на донецкое направление, в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районы населенных пунктов Миньковка, Марково и Часов Яр прибыли различные артиллерийские системы. Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что украинские войска перебрасывают на данное направление как артиллерийские системы советского производства, так и стран НАТО. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230324/spetsialisty-1860260333.html

киев

артемовск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, нато