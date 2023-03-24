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Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 24.03.2023 (обновлено: 09:52 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/artilleriya-1860263722.html
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 24.03.2023
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт
Киев стягивает артиллерию на донецкое направление, в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:33
2023-03-24T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
нато
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Киев стягивает артиллерию на донецкое направление, в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районы населенных пунктов Миньковка, Марково и Часов Яр прибыли различные артиллерийские системы. Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что украинские войска перебрасывают на данное направление как артиллерийские системы советского производства, так и стран НАТО. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230324/spetsialisty-1860260333.html
киев
артемовск
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в мире, киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, НАТО
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт

Военный эксперт Марочко: Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Киев стягивает артиллерию на донецкое направление, в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районы населенных пунктов Миньковка, Марково и Часов Яр прибыли различные артиллерийские системы. Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что украинские войска перебрасывают на данное направление как артиллерийские системы советского производства, так и стран НАТО.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАртемовскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоНАТО
 
 
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