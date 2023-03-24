https://ria.ru/20230324/armiya-1860262138.html

Сильной является та армия, которая воюет, заявил Медведев

Сильной является та армия, которая воюет, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Сильной является та армия, которая воюет, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на вопрос, справедливо ли считать армию США первой в мире, а российскую - второй, заявил, что сильной является... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:18

2023-03-24T08:18

2023-03-24T08:43

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на вопрос, справедливо ли считать армию США первой в мире, а российскую - второй, заявил, что сильной является та армия, которая воюет. "Я бы не стал говорить о том, что одна армия первая, другая армия вторая. Сильной является та армия, которая воюет", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Американская армия, на мой взгляд, могла бы считаться первой как минимум в тот период, когда она активно работала на земле, причем совершенно не на своей земле, как обычно. Во Вьетнаме. Это не делает их войну справедливой, поскольку мы вот, например, воюем за своих людей и за свою землю, а они воевали на чужой земле и истребляли не имеющих никакого к этому конфликту отношения вьетнамцев", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Медведев отметил, что во время вьетнамского конфликта, погибло 3 миллиона вьетнамцев, и признался, что его "резанула" эта цифра."Где суд, хотя бы посмертный суд истории над участниками всех этих конфликтов? Осуждение мирового сообщества? 3 млн вьетнамцев!" - сказал он.

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

https://ria.ru/20230323/himars-1859966912.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, безопасность