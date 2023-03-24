https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860509590.html

Польские шахтеры устроили акцию против регулирования выбросов метана

Польские шахтеры устроили акцию против регулирования выбросов метана - РИА Новости, 24.03.2023

Польские шахтеры устроили акцию против регулирования выбросов метана

Польские шахтеры провели акцию перед офисом представительства Европейской комиссии в Варшаве, протестуя против европейского регулирования выбросов метана... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:58

2023-03-24T19:58

2023-03-24T19:58

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польша

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евросоюз

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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польские шахтеры провели акцию перед офисом представительства Европейской комиссии в Варшаве, протестуя против европейского регулирования выбросов метана горнодобывающей отраслью, сообщает радиостанция RMF FM. С лозунгом "Мы должны остановить гибель горнодобывающей промышленности и Силезии!" шахтеры выступают против регулирования ЕС, которое должно ограничить выбросы метана. Перед входом в представительство Еврокомиссии протестовали несколько сотен человек. На их майках были написаны названия населенных пунктов, где добыча угля является градообразующей отраслью: Белхатов, Руда-Сленска, Мысловице. "Я боюсь, что Европейский союз приведет к тому, что у нас не будет своей промышленности и мы будем зависимы от промышленности других стран, это для нас непонятно", - заявил один из протестующих. По подсчетам экологов, Польша выделяет больше всего метана в Европейском союзе, что связано с большим объемом добычи каменного угля. На тысячу тонн добываемого польского угля приходилось более девяти тонн выбросов метана. Изменения, предложенные Брюсселем, предполагают, что к 2027 году шахты должны будут выбрасывать до пяти тонн метана на тысячу тонн каменного или бурого угля. В 2031 году лимит будет снижен до трех тонн.

https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html

https://ria.ru/20230303/fermery-1855693524.html

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польша

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в мире, варшава, польша, брюссель, евросоюз, еврокомиссия