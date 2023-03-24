https://ria.ru/20230324/agrarii-1860428067.html
Мишустин рассказал о поддержке аграриев
Мишустин рассказал о поддержке аграриев - РИА Новости, 24.03.2023
Мишустин рассказал о поддержке аграриев
Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям льготных кредитов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:52
2023-03-24T15:52
2023-03-24T15:52
экономика
михаил мишустин
правительство рф
россия
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Москва, 24 мар - РИА Новости. Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям льготных кредитов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.Он добавил, что средства аграриям должны поступить как можно скорее."Важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрениями, техникой - тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля и других овощей, а также кормовых культур", – добавил премьер.
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экономика, михаил мишустин, правительство рф, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия
Мишустин рассказал о поддержке аграриев
Мишустин: правительство предусмотрело субсидии на льготные кредиты для аграриев
Москва, 24 мар - РИА Новости. Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям льготных кредитов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
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"Возможность взять кредит по льготной ставке - на такие цели в бюджете предусмотрены субсидии в размере почти 160 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Он добавил, что средства аграриям должны поступить как можно скорее.
"Важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрениями, техникой - тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля и других овощей, а также кормовых культур", – добавил премьер.
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