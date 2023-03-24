https://ria.ru/20230324/agrarii-1860428067.html

Мишустин рассказал о поддержке аграриев

Мишустин рассказал о поддержке аграриев - РИА Новости, 24.03.2023

Мишустин рассказал о поддержке аграриев

Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям льготных кредитов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:52

2023-03-24T15:52

2023-03-24T15:52

экономика

михаил мишустин

правительство рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_d8d54de21012fdb7e57b581663509eff.jpg

Москва, 24 мар - РИА Новости. Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям льготных кредитов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.Он добавил, что средства аграриям должны поступить как можно скорее."Важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрениями, техникой - тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля и других овощей, а также кормовых культур", – добавил премьер.

https://ria.ru/20221221/gospodderzhka-1840234762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, правительство рф, россия