https://ria.ru/20230324/afganistan-1860314834.html
Афганская школьница рассказала о запретах на обучение
Афганская школьница рассказала о запретах на обучение - РИА Новости, 24.03.2023
Афганская школьница рассказала о запретах на обучение
Аделя училась в седьмом классе, когда два года назад талибы (движение "Талибан"*) закрыли её школу, но несмотря на кажущуюся безысходность ситуации с... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:31
2023-03-24T11:31
2023-03-24T11:31
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аделя училась в седьмом классе, когда два года назад талибы (движение "Талибан"*) закрыли её школу, но несмотря на кажущуюся безысходность ситуации с образованием для девочек в стране, бывшая школьница продолжает надеяться, что когда-нибудь власти всё-таки разрешат ей вернуться за учебники и получить высшее образование. После установления полного контроля над территорией Афганистана в середине августа 2021 года движение "Талибан"* не предприняло никаких существенных действий по обеспечению женщин Афганистана доступом к системе образования в стране, а к концу прошлого года и вовсе запретило женщинам учится в университетах. "Я все еще жду каждый день, что талибы объявят (об открытии школ – ред.) и пригласят нас вернуться в школу. Я тоже хочу получить высшее образование, но не думаю, что они позволят нам учиться в такой ситуации. Я не думаю, что мои надежды сбудутся при правлении талибов", – поделилась Аделя с РИА Новости своими переживаниями. С началом нового учебного года представительства ряда стран вместе с ООН в очередной раз обратились к талибам с просьбой предоставить девочкам право на получение образования. Разочарование ситуацией выразило посольство Японии в Кабуле, разместив в Twitter заявление, в котором призывает талибов открыть женщинам и девочкам доступ к учебным заведениям страны, добавив, что "студентки должны иметь равные с мальчиками возможности для получения образования, этот вопрос имеет важное значение для будущего Афганистана". Аналогичное заявление в Twitter сделал и МИД Германии, где подчеркнули губительную сущность предпринятых талибами мер по отношению к женщинам для подрастающего поколения страны. Там заявили, что, "отказывая девочкам в доступе к среднему образованию, талибы разрушают будущее их собственной страны", добавив, что ФРГ будет и впредь поддерживать афганских девочек и женщин в их стремлении к знаниям и образованию, и пообещав санкции против членов "Талибана"* за нарушение прав человека девочек и женщин. Ранее афганский эксперт Барбак Дарвиш рассказал РИА Новости, что, несмотря на неоднократные обещания талибов, новые власти Афганистана по сей день не предпринимали никаких существенных шагов по обеспечению доступа к образованию девочкам и женщинам в стране. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230212/afganistan-1851543911.html
https://ria.ru/20230120/afganistan-1846195775.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
Афганская школьница рассказала о запретах на обучение
Афганская школьница рассказала, что все еще ждет, когда девушек пригласят в школу
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аделя училась в седьмом классе, когда два года назад талибы (движение "Талибан"*) закрыли её школу, но несмотря на кажущуюся безысходность ситуации с образованием для девочек в стране, бывшая школьница продолжает надеяться, что когда-нибудь власти всё-таки разрешат ей вернуться за учебники и получить высшее образование.
После установления полного контроля над территорией Афганистана в середине августа 2021 года движение "Талибан"* не предприняло никаких существенных действий по обеспечению женщин Афганистана доступом к системе образования в стране, а к концу прошлого года и вовсе запретило женщинам учится в университетах.
Кабулов хочет обсудить с талибами запрет женщинам учиться
"Я все еще жду каждый день, что талибы объявят (об открытии школ – ред.) и пригласят нас вернуться в школу. Я тоже хочу получить высшее образование, но не думаю, что они позволят нам учиться в такой ситуации. Я не думаю, что мои надежды сбудутся при правлении талибов", – поделилась Аделя с РИА Новости своими переживаниями.
С началом нового учебного года представительства ряда стран вместе с ООН в очередной раз обратились к талибам с просьбой предоставить девочкам право на получение образования.
Разочарование ситуацией выразило посольство Японии в Кабуле, разместив в Twitter заявление, в котором призывает талибов открыть женщинам и девочкам доступ к учебным заведениям страны, добавив, что "студентки должны иметь равные с мальчиками возможности для получения образования, этот вопрос имеет важное значение для будущего Афганистана".
Аналогичное заявление в Twitter сделал и МИД Германии, где подчеркнули губительную сущность предпринятых талибами мер по отношению к женщинам для подрастающего поколения страны. Там заявили, что, "отказывая девочкам в доступе к среднему образованию, талибы разрушают будущее их собственной страны", добавив, что ФРГ будет и впредь поддерживать афганских девочек и женщин в их стремлении к знаниям и образованию, и пообещав санкции против членов "Талибана"* за нарушение прав человека девочек и женщин.
Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД
Ранее афганский эксперт Барбак Дарвиш рассказал РИА Новости, что, несмотря на неоднократные обещания талибов, новые власти Афганистана
по сей день не предпринимали никаких существенных шагов по обеспечению доступа к образованию девочкам и женщинам в стране.
«
"Закрытие школ для девочек является большой несправедливостью для всей страны. Закрытие центров высшего образования для девушек является непоправимым актом… Это может иметь очень плохие последствия. Девочки являются представителями этого поколения, и, если они не получат образования, то это поколение будет деградировать", - отметил Дарвиш.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле