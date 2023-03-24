https://ria.ru/20230324/afganistan-1860314834.html

Афганская школьница рассказала о запретах на обучение

Афганская школьница рассказала о запретах на обучение - РИА Новости, 24.03.2023

Афганская школьница рассказала о запретах на обучение

Аделя училась в седьмом классе, когда два года назад талибы (движение "Талибан"*) закрыли её школу, но несмотря на кажущуюся безысходность ситуации с... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:31

2023-03-24T11:31

2023-03-24T11:31

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Аделя училась в седьмом классе, когда два года назад талибы (движение "Талибан"*) закрыли её школу, но несмотря на кажущуюся безысходность ситуации с образованием для девочек в стране, бывшая школьница продолжает надеяться, что когда-нибудь власти всё-таки разрешат ей вернуться за учебники и получить высшее образование. После установления полного контроля над территорией Афганистана в середине августа 2021 года движение "Талибан"* не предприняло никаких существенных действий по обеспечению женщин Афганистана доступом к системе образования в стране, а к концу прошлого года и вовсе запретило женщинам учится в университетах. "Я все еще жду каждый день, что талибы объявят (об открытии школ – ред.) и пригласят нас вернуться в школу. Я тоже хочу получить высшее образование, но не думаю, что они позволят нам учиться в такой ситуации. Я не думаю, что мои надежды сбудутся при правлении талибов", – поделилась Аделя с РИА Новости своими переживаниями. С началом нового учебного года представительства ряда стран вместе с ООН в очередной раз обратились к талибам с просьбой предоставить девочкам право на получение образования. Разочарование ситуацией выразило посольство Японии в Кабуле, разместив в Twitter заявление, в котором призывает талибов открыть женщинам и девочкам доступ к учебным заведениям страны, добавив, что "студентки должны иметь равные с мальчиками возможности для получения образования, этот вопрос имеет важное значение для будущего Афганистана". Аналогичное заявление в Twitter сделал и МИД Германии, где подчеркнули губительную сущность предпринятых талибами мер по отношению к женщинам для подрастающего поколения страны. Там заявили, что, "отказывая девочкам в доступе к среднему образованию, талибы разрушают будущее их собственной страны", добавив, что ФРГ будет и впредь поддерживать афганских девочек и женщин в их стремлении к знаниям и образованию, и пообещав санкции против членов "Талибана"* за нарушение прав человека девочек и женщин. Ранее афганский эксперт Барбак Дарвиш рассказал РИА Новости, что, несмотря на неоднократные обещания талибов, новые власти Афганистана по сей день не предпринимали никаких существенных шагов по обеспечению доступа к образованию девочкам и женщинам в стране. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230212/afganistan-1851543911.html

https://ria.ru/20230120/afganistan-1846195775.html

https://ria.ru/20220929/kabul-1820289351.html

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кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон