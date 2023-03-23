https://ria.ru/20230323/zemlya-1860123342.html
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально - РИА Новости, 23.03.2023
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально
Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:21
2023-03-23T16:21
2023-03-23T16:21
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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с коллегиальным органом – аграрным комитетом, такие изменения направлены на открытость и прозрачность процедуры, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). "Внести изменение в вышеназванное постановление в части наделения аграрного комитета ЗСК полномочием по согласованию решения коллегиального органа, образованного при министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, о целесообразности исключения из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается", - сказал председатель аграрного комитета Сергей Орленко. Изменения были внесены в постановление "О Положении о постоянных комитетах Законодательного Собрания Краснодарского края" в ходе сессии краевого парламента. "Кубанские чернозёмы обладают исключительной ценностью, это ресурс жизни будущих поколений. В отношении особо ценных земель Кубани нельзя принимать скоропалительных решений, ориентируясь только на сиюминутную выгоду. Именно поэтому закон предусматривает коллегиальный характер рассмотрения таких вопросов. А депутатский контроль позволит сделать эти процедуры максимально открытыми и прозрачными", – прокомментировал принятое решение председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в вопросах перевода особо ценных земель в иную категорию нужен "жесткий фильтр", и предложил депутатам краевого законодательного собрания внести норму согласования с профильным комитетом краевого парламента.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально для открытости процесса
КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с коллегиальным органом – аграрным комитетом, такие изменения направлены на открытость и прозрачность процедуры, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
"Внести изменение в вышеназванное постановление в части наделения аграрного комитета ЗСК полномочием по согласованию решения коллегиального органа, образованного при министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
, о целесообразности исключения из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается", - сказал председатель аграрного комитета Сергей Орленко.
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Изменения были внесены в постановление "О Положении о постоянных комитетах Законодательного Собрания Краснодарского края" в ходе сессии краевого парламента.
"Кубанские чернозёмы обладают исключительной ценностью, это ресурс жизни будущих поколений. В отношении особо ценных земель Кубани нельзя принимать скоропалительных решений, ориентируясь только на сиюминутную выгоду. Именно поэтому закон предусматривает коллегиальный характер рассмотрения таких вопросов. А депутатский контроль позволит сделать эти процедуры максимально открытыми и прозрачными", – прокомментировал принятое решение председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
отметил, что в вопросах перевода особо ценных земель в иную категорию нужен "жесткий фильтр", и предложил депутатам краевого законодательного собрания внести норму согласования с профильным комитетом краевого парламента.
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