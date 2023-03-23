https://ria.ru/20230323/zemlya-1860123342.html

На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально

На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально - РИА Новости, 23.03.2023

На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально

Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:21

2023-03-23T16:21

2023-03-23T16:21

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с коллегиальным органом – аграрным комитетом, такие изменения направлены на открытость и прозрачность процедуры, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). "Внести изменение в вышеназванное постановление в части наделения аграрного комитета ЗСК полномочием по согласованию решения коллегиального органа, образованного при министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, о целесообразности исключения из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается", - сказал председатель аграрного комитета Сергей Орленко. Изменения были внесены в постановление "О Положении о постоянных комитетах Законодательного Собрания Краснодарского края" в ходе сессии краевого парламента. "Кубанские чернозёмы обладают исключительной ценностью, это ресурс жизни будущих поколений. В отношении особо ценных земель Кубани нельзя принимать скоропалительных решений, ориентируясь только на сиюминутную выгоду. Именно поэтому закон предусматривает коллегиальный характер рассмотрения таких вопросов. А депутатский контроль позволит сделать эти процедуры максимально открытыми и прозрачными", – прокомментировал принятое решение председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в вопросах перевода особо ценных земель в иную категорию нужен "жесткий фильтр", и предложил депутатам краевого законодательного собрания внести норму согласования с профильным комитетом краевого парламента.

https://ria.ru/20230323/zemlya-1860086618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, вениамин кондратьев, россия