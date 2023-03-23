Рейтинг@Mail.ru
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
16:21 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/zemlya-1860123342.html
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально - РИА Новости, 23.03.2023
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально
Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:21
2023-03-23T16:21
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/39/1492683903_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_6b814ddbfe78968e6a17a99d7a731b39.jpg
КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с коллегиальным органом – аграрным комитетом, такие изменения направлены на открытость и прозрачность процедуры, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). "Внести изменение в вышеназванное постановление в части наделения аграрного комитета ЗСК полномочием по согласованию решения коллегиального органа, образованного при министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, о целесообразности исключения из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается", - сказал председатель аграрного комитета Сергей Орленко. Изменения были внесены в постановление "О Положении о постоянных комитетах Законодательного Собрания Краснодарского края" в ходе сессии краевого парламента. "Кубанские чернозёмы обладают исключительной ценностью, это ресурс жизни будущих поколений. В отношении особо ценных земель Кубани нельзя принимать скоропалительных решений, ориентируясь только на сиюминутную выгоду. Именно поэтому закон предусматривает коллегиальный характер рассмотрения таких вопросов. А депутатский контроль позволит сделать эти процедуры максимально открытыми и прозрачными", – прокомментировал принятое решение председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в вопросах перевода особо ценных земель в иную категорию нужен "жесткий фильтр", и предложил депутатам краевого законодательного собрания внести норму согласования с профильным комитетом краевого парламента.
https://ria.ru/20230323/zemlya-1860086618.html
https://ria.ru/20221214/promobekty-1838481500.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/39/1492683903_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d8a1a4576707a98dac96b77285a1775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально

На Кубани переоценку ценных земель будут делать коллегиально для открытости процесса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная и весенние полевые работы на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Посевная и весенние полевые работы на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Исключение из перечня особо ценных сельскохозяйственных земель Кубани для использования их в других целях станет возможно только при согласовании с коллегиальным органом – аграрным комитетом, такие изменения направлены на открытость и прозрачность процедуры, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
"Внести изменение в вышеназванное постановление в части наделения аграрного комитета ЗСК полномочием по согласованию решения коллегиального органа, образованного при министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, о целесообразности исключения из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается", - сказал председатель аграрного комитета Сергей Орленко.
Завод в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Импортозамещающие кубанские предприятия получат землю в аренду без торгов
Вчера, 14:50
Изменения были внесены в постановление "О Положении о постоянных комитетах Законодательного Собрания Краснодарского края" в ходе сессии краевого парламента.
"Кубанские чернозёмы обладают исключительной ценностью, это ресурс жизни будущих поколений. В отношении особо ценных земель Кубани нельзя принимать скоропалительных решений, ориентируясь только на сиюминутную выгоду. Именно поэтому закон предусматривает коллегиальный характер рассмотрения таких вопросов. А депутатский контроль позволит сделать эти процедуры максимально открытыми и прозрачными", – прокомментировал принятое решение председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в вопросах перевода особо ценных земель в иную категорию нужен "жесткий фильтр", и предложил депутатам краевого законодательного собрания внести норму согласования с профильным комитетом краевого парламента.

Другие новости региона читайте здесь>>

Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
На Кубани приняли закон о целевом назначении земли с промобъектами
14 декабря 2022, 01:33
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала