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Импортозамещающие кубанские предприятия получат землю в аренду без торгов
Импортозамещающие кубанские предприятия получат землю в аренду без торгов - РИА Новости, 23.03.2023
Импортозамещающие кубанские предприятия получат землю в аренду без торгов
Предприятия Кубани, производящие импортозамещающую продукцию, перечень которой утвержден в регионе, в качестве меры поддержки со стороны края могут получить в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:50
2023-03-23T14:50
2023-03-23T14:55
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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Предприятия Кубани, производящие импортозамещающую продукцию, перечень которой утвержден в регионе, в качестве меры поддержки со стороны края могут получить в 2023 году земельный участок в аренду без проведения торгов, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). Депутаты кубанского парламента продлили в четверг действие поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений. Согласно изменениям, предприятие при производстве импортозамещающей продукции может получить земельный участок в аренду без проведения торгов, отмечают в пресс-службе заксобрания. "Проектом закона предлагается особенности предоставления земельных участков для деятельности, указанной в статье 40.3, распространить на 2023 год. Замечаний и предложений к проекту закона не поступило", - сказал зампредседателя краевого парламента Сергей Болдин. Уточняется, что эти изменения впервые были внесены в закон "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае" в июле прошлого года. Тогда же был утвержден перечень продукции, производители которой могут получить новую меру поддержки на Кубани. В него входят 154 наименования импортозамещающей продукции, в числе которых одежда, бумага и картон, строительные материалы, лекарственные средства, спортивный инвентарь и другое. "Как справедливо отметил президент в своем послании, стратегия антироссийской санкционной агрессии оказалась несостоятельной. В немалой мере благодаря тому, что оперативно были приняты меры к организации импортозамещающих производств, созданию для них режима наибольшего благоприятствования. Вносимые сегодня изменения в краевое законодательство имеют ту же направленность. Они призваны создать условия для организации импортозамещающих производств и их эффективной работы", – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия
Импортозамещающие кубанские предприятия получат землю в аренду без торгов
Импортозамещающие предприятия Кубани смогут получить землю в аренду без торгов в 2023 году
КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Предприятия Кубани, производящие импортозамещающую продукцию, перечень которой утвержден в регионе, в качестве меры поддержки со стороны края могут получить в 2023 году земельный участок в аренду без проведения торгов, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
Депутаты кубанского парламента продлили в четверг действие поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений. Согласно изменениям, предприятие при производстве импортозамещающей продукции может получить земельный участок в аренду без проведения торгов, отмечают в пресс-службе заксобрания.
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"Проектом закона предлагается особенности предоставления земельных участков для деятельности, указанной в статье 40.3, распространить на 2023 год. Замечаний и предложений к проекту закона не поступило", - сказал зампредседателя краевого парламента Сергей Болдин.
Уточняется, что эти изменения впервые были внесены в закон "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае
" в июле прошлого года. Тогда же был утвержден перечень продукции, производители которой могут получить новую меру поддержки на Кубани. В него входят 154 наименования импортозамещающей продукции, в числе которых одежда, бумага и картон, строительные материалы, лекарственные средства, спортивный инвентарь и другое.
"Как справедливо отметил президент в своем послании, стратегия антироссийской санкционной агрессии оказалась несостоятельной. В немалой мере благодаря тому, что оперативно были приняты меры к организации импортозамещающих производств, созданию для них режима наибольшего благоприятствования. Вносимые сегодня изменения в краевое законодательство имеют ту же направленность. Они призваны создать условия для организации импортозамещающих производств и их эффективной работы", – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
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