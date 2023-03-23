Командир "Ахмата" считает, что Зеленский не мог побывать в Артемовске
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог посетить Артемовск
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeФотография предполагаемой встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими в Артемовске
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Фотография предполагаемой встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими в Артемовске
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не мог посетить Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, украинский президент мог бы приехать в город только "в мультипликационном видео в его бункере".
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"В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно. Мы знаем, что его там физически не было", — сказал Алаудинов.
Он также призвал показать кадры прибытия Зеленского в Артемовск и его отъезда из города. При этом командир "Ахмата" подчеркнул, что киевские власти не смогут это продемонстрировать.
Накануне украинский президент заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении. На каком именно объекте он побывал, не сообщалось.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение гарнизона противника в Артемовске, который находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города. Российские войска также перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
В свою очередь, сегодня командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.