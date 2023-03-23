https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860075696.html

Командир "Ахмата" считает, что Зеленский не мог побывать в Артемовске

Командир "Ахмата" считает, что Зеленский не мог побывать в Артемовске - РИА Новости, 23.03.2023

Командир "Ахмата" считает, что Зеленский не мог побывать в Артемовске

Владимир Зеленский не мог посетить Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:15

2023-03-23T14:15

2023-03-23T19:00

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

украина

владимир зеленский

апты алаудинов

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не мог посетить Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, украинский президент мог бы приехать в город только "в мультипликационном видео в его бункере". Он также призвал показать кадры прибытия Зеленского в Артемовск и его отъезда из города. При этом командир "Ахмата" подчеркнул, что киевские власти не смогут это продемонстрировать.Накануне украинский президент заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении. На каком именно объекте он побывал, не сообщалось.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение гарнизона противника в Артемовске, который находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города. Российские войска также перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.В свою очередь, сегодня командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.

https://ria.ru/20230320/artemovsk-1859033610.html

https://ria.ru/20230317/otstuplenie-1858704737.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр