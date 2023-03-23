Рогов рассказал, что нужно для обеспечения безопасности ЗАЭС
Рогов: для безопасности ЗАЭС необходимо ее обеспечение от российской энергосистемы
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для гарантированной безопасности АЭС достаточно выполнения трех условий, одно из которых – переключение атомной станции на обеспечение исключительно от российской энергосистемы.
Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить. Для этого под видом якобы ремонтных работ может быть отключена последняя резервная линия электропередачи, которая идет с территории Украины и питает атомную станцию.
"Нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение и полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы", - назвал Рогов условия для безопасности ЗАЭС в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, главная и единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей и украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.