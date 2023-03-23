https://ria.ru/20230323/zaes-1859990554.html

Рогов рассказал, что нужно для обеспечения безопасности ЗАЭС

Рогов рассказал, что нужно для обеспечения безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 23.03.2023

Рогов рассказал, что нужно для обеспечения безопасности ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для гарантированной безопасности... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:31

2023-03-23T11:31

2023-03-23T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для гарантированной безопасности АЭС достаточно выполнения трех условий, одно из которых – переключение атомной станции на обеспечение исключительно от российской энергосистемы. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить. Для этого под видом якобы ремонтных работ может быть отключена последняя резервная линия электропередачи, которая идет с территории Украины и питает атомную станцию. "Нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение и полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы", - назвал Рогов условия для безопасности ЗАЭС в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, главная и единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей и украинских войск. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

https://ria.ru/20230323/rogov-1859939434.html

https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html

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энергодар

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Дарья Буймова

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