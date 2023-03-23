https://ria.ru/20230323/zabolevanie-1860016295.html

Сибирская язва

Сибирская язва - РИА Новости, 23.03.2023

Сибирская язва

Сибирская язва (синонимы: злокачественный карбункул; anthrax – англ.; Mihbrand – нем.; charbon, anthrax carbon – франц.) – острое инфекционное заболевание из... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:47

2023-03-23T12:47

2023-03-23T12:48

справки

сибирская язва

россия

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Сибирская язва (синонимы: злокачественный карбункул; anthrax – англ.; Mihbrand – нем.; charbon, anthrax carbon – франц.) – острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, интоксикацией.Название болезни приписывают российскому врачу Степану Андреевскому (1760-1818), который описал ее в 1796 году после экспедиции в Зауралье (1786-1789). Болезнь вызывается сибиреязвенной палочкой (Bacillus anthracis), которая образует высокоустойчивые споры, сохраняющиеся в окружающей среде в течение многих лет. Источник возбудителя – больные сельскохозяйственные животные.Заражение человека происходит следующими механизмами и путями передачи:– контактный, прямой контакт с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, при вскрытии их трупов, снятии шкуры и разделке туш;– аэрогенный, реализуемый воздушно-пылевым или воздушно-капельным путями, так как споры сибиреязвенной палочки могут проникать в дыхательные пути;– алиментарный (пищевой), наблюдается при употреблении недостаточно термически обработанной мясной продукции.Заражение человека от человека не наблюдается.Инкубационный период колеблется от нескольких часов до восьми дней (чаше два-три дня). Чаще всего у человека наблюдается кожная форма (у 95%).Кожная форма характеризуется местными изменениями в области ворот инфекции. Вначале в месте поражения возникает красное пятно, которое приподнимается над уровнем кожи, образуя папулу, затем на месте папулы развивается везикула, через некоторое время везикула превращается в пустулу, а затем в язву. Процесс протекает быстро, с момента появления пятна до образования пустулы проходит несколько часов. Местно больные отмечают зуд и жжение. Содержимое пустулы часто имеет темный цвет за счет примеси крови. При нарушении целостности пустулы (чаще при расчесах) образуется язва, которая покрывается темной коркой. Вокруг центрального струпа располагаются в виде ожерелья вторичные пустулы, при разрушении которых размеры язвы увеличиваются. Вокруг язвы отмечается отек и гиперемия кожи, особенно выраженные при локализации процесса на лице. Характерно снижение или полное отсутствие чувствительности в области язвы.Чаще всего язва локализуется на верхних конечностях: пальцы, кисть, предплечье, плечо далее идут лоб, виски, темя, скула, щека, веко, нижняя челюсть, подбородок шея и затылок грудь, ключица, грудные железы, спина, живот, на нижних конечностях язва локализуется относительно редко.Признаки общей интоксикации (лихорадка до 40°С, общая слабость, разбитость, головная боль, адинамия, тахикардия) появляются к концу первых суток или на второй день болезни. Лихорадка держится в течение пяти-семи дней, температура тела снижается критически. Местные изменения в области язвы постепенно заживают, и к концу второй-третьей недели струп отторгается. Обычно бывает единичная язва, хотя иногда могут быть и множественные. Увеличение числа язв заметного влияния на степень тяжести течения заболевания не оказывает. Большее влияние на тяжесть течения болезни оказывает возраст больного. До введения в практику антибиотиков среди больных старше 50 лет летальность была в пять раз выше (54%), чем у лиц более молодого возраста (8-11%). У привитых против сибирской язвы, кожные изменения могут быть весьма незначительными, напоминая обычный фурункул, а общие признаки интоксикации могут отсутствовать.Легочная форма сибирской язвы начинается остро, протекает тяжело и даже при современных методах лечения может закончиться летально. Возникает озноб, температура тела быстро достигает высоких цифр (40°С и выше), отмечаются конъюнктивит (слезотечение, светобоязнь, гиперемия конъюнктив), катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей (чихание, насморк, хриплый голос, кашель). Состояние больных с первых часов болезни становится тяжелым, появляются сильные колющие боли в груди, одышка, цианоз, тахикардия (до 120-140 ударов в минуту), Артериальное давление понижается. В мокроте наблюдается примесь крови. Над легкими определяются участки притупления перкуторного звука, сухие и влажные хрипы, иногда шум трения плевры. Смерть наступает через два-три дня.Кишечная форма сибирской язвы характеризуется общей интоксикацией, повышением температуры тела, болями в эпигастрии, поносом и рвотой. В рвотных массах и в испражнениях может быть примесь крови. Живот вздут, резко болезненный при пальпации, выявляются признаки раздражения брюшины. Состояние больного прогрессивно ухудшается и при явлениях инфекционно-токсического шока больные умирают.При любой из описанных форм может развиться сибиреязвенный сепсис с бактериемией, возникновением вторичных очагов (менингит, поражение печени, почек, селезенки и другие). При подозрении на выявление внешних признаков заболевания у животных следует немедленно обращаться к ветеринарному специалисту населенного пункта. Нельзя допускать вынужденный убой животных и разделку туш без ветеринарного освидетельствования. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или заразным материалом, подлежат активному врачебному наблюдению в течение двух недель.Необходимо надевать маску при уборке помещений для скота, работе со шкурами, шерстью, пухом и др.Для исключения заражения не приобретать мясо у частных лиц на импровизированных рынках.Важнейшее значение имеет вакцинация животных и людей из числа групп профессионального риска (зооветеринарные работники и другие лица, профессионально занятые содержанием скота, а также убоем, разделкой туш и снятием шкур, лица, занятые сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой сырья животного происхождения).Диагностика сибирской язвы у человека и животных основывается на эпидемиологических, клинических, лабораторных данных. Лабораторные исследования направлены на обнаружение и идентификацию возбудителя сибирской язвы, выявление ДНК.При первых же признаках болезни надо обращаться к врачу, который поставит диагноз. Для лечения успешно применяются антибиотики. Лечение сибирской язвы проводится только в условиях стационара.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сибирская язва, россия