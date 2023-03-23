https://ria.ru/20230323/zabolevanie-1859992854.html
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 23.03.2023
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву
Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:36
2023-03-23T11:36
2023-03-23T15:50
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение Московской области.Сейчас пациенты находятся в медорганизации, подведомственной региональному минздраву, их состояние оценивается как удовлетворительное.Пациентов доставили в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер, сейчас их поместили в "мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов". Ситуацию контролируют Минздрав Подмосковья и Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20230322/yazva-1859883928.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву
У пациентов с подозрением на сибирскую язву в Подмосковье не выявили заболевания