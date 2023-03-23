Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 23.03.2023 (обновлено: 15:50 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/zabolevanie-1859992854.html
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 23.03.2023
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву
Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:36
2023-03-23T15:50
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_024cc98e40641529d5ca5ac169d187d4.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение Московской области.Сейчас пациенты находятся в медорганизации, подведомственной региональному минздраву, их состояние оценивается как удовлетворительное.Пациентов доставили в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер, сейчас их поместили в "мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов". Ситуацию контролируют Минздрав Подмосковья и Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20230322/yazva-1859883928.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_4766e12af2b652d8cf34af63347dbd5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву

У пациентов с подозрением на сибирскую язву в Подмосковье не выявили заболевания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение Московской области.
«
"Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза", — уточнили в ведомстве.
Сейчас пациенты находятся в медорганизации, подведомственной региональному минздраву, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Пациентов доставили в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер, сейчас их поместили в "мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов". Ситуацию контролируют Минздрав Подмосковья и Роспотребнадзор.
Микрофотография бацилл сибирской язвы
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
22 марта, 19:16
 
Московская область (Подмосковье)ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала