https://ria.ru/20230323/zabolevanie-1859992854.html

В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 23.03.2023

В Подмосковье рассказали о пациентах с подозрением на сибирскую язву

Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:36

2023-03-23T11:36

2023-03-23T15:50

московская область (подмосковье)

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_024cc98e40641529d5ca5ac169d187d4.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предварительные анализы двух пациентов с подозрением на сибирскую язву не подтверждают наличие заболевания, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение Московской области.Сейчас пациенты находятся в медорганизации, подведомственной региональному минздраву, их состояние оценивается как удовлетворительное.Пациентов доставили в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер, сейчас их поместили в "мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов". Ситуацию контролируют Минздрав Подмосковья и Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20230322/yazva-1859883928.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)