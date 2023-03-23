https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html
Возводят баррикады и перекрывают дороги. Францию захлестнули забастовки
Возводят баррикады и перекрывают дороги. Францию захлестнули забастовки - РИА Новости, 23.03.2023
Возводят баррикады и перекрывают дороги. Францию захлестнули забастовки
Тысячи людей вышли на улицы городов Франции, где проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы, передают французские СМИ. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:17
2023-03-23T17:17
2023-03-23T18:37
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
жеральд дарманен
париж
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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы городов Франции, где проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы, передают французские СМИ. В Ренне на северо-западе страны стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы против протестующих, среди которых были радикалы в черном и в масках, сообщил телеканал BFMTV. Работа национального оператора железных дорог Франции SNCF ограничена, так как четверть сотрудников участвуют в общенациональной забастовке. В Париже недовольные реформой заняли железнодорожные пути, из-за чего приостановлено движение поездов на Лионском вокзале. В то же время сотрудники крупнейшего столичного аэропорта Шарль-де-Голль заблокировали проезд к терминалам. Эйфелева башня и Версальский дворец закрыты для посещения.Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе.Муниципальный депутат от партии социалистов Франции, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что партия инициирует проведение общественных консультаций и референдума по реформе, даже если она будет одобрена Конституционным советом.Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии, а завершиться шествие должно на площади Оперы.Демонстранты скандируют лозунги "Мы будем бороться за наши пенсии!", "Макрон, уходи!", на плакатах участников шествия можно прочитать "Мы больше не демократия".В колонне также присутствуют около сотни радикалов black bloc. Колонну манифестантов сопровождает полиция.С утра недовольные реформой заблокировали автодороги на северо-западе Франции в Бресте, Ренне, Сен-Бриё, Лорьяне и Кемпере, сообщает радио France Bleu. По его информации, в городе Фессенхайме на северо-востоке страны работники заблокировали электростанцию.На севере, в Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции, протестующие возвели баррикады из палет на въезде в порт. Работа гаваней в Кане и Кале на севере страны также нарушена. France Bleu добавляет, что в стране заблокировано более 400 лицеев.Забастовка в четверг стала первой после объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии реформы без обязательного голосования в парламенте. Этот шаг вызвал негодование среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Из-за этого решения в Париже и других городах Франции проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками демонстрантов с полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что порядок на манифестациях против пенсионной реформы в четверг будут обеспечивать 12 тысяч полицейских, из них пять тысяч — в Париже. Недовольство населения усугубилось после вышедшего в среду интервью президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление, что власти не смогли лучше объяснить гражданам его необходимость. Ранее глава государства поддержал использование статьи 49.3 для проведения законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов. Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими. Также с 7 марта представители многих ключевых секторов экономики страны, включая энергетический сектор, проводят бессрочные забастовки.
https://ria.ru/20230323/gaz-1860157007.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Макрон, уходи." Акция протеста в Париже
В Париже проходит новая акция протеста против пенсионной реформы. Среди лозунгов "Макрон, уходи" и "Мы больше не демократия".
2023-03-23T17:17
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Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже
Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже
2023-03-23T17:17
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн, жеральд дарманен, париж
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Жеральд Дарманен, Париж
Возводят баррикады и перекрывают дороги. Францию захлестнули забастовки
Во Франции проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости.
Тысячи людей вышли на улицы городов Франции, где проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы, передают французские СМИ
.
В Ренне на северо-западе страны стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы против протестующих, среди которых были радикалы в черном и в масках, сообщил телеканал BFMTV.
Работа национального оператора железных дорог Франции SNCF
ограничена, так как четверть сотрудников участвуют в общенациональной забастовке.
В Париже
недовольные реформой заняли железнодорожные пути, из-за чего приостановлено движение поездов на Лионском вокзале. В то же время сотрудники крупнейшего столичного аэропорта Шарль-де-Голль заблокировали проезд к терминалам. Эйфелева башня и Версальский дворец закрыты для посещения.
Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе.
«
"Мы не сдадимся, это только начало. Сегодня пришло гораздо больше людей и гораздо больше молодежи. Эта реформа несправедлива, а вчерашнее интервью Макрона показало, что он полностью оторван от реальности, он не может принимать реформу, против которой выступают две трети населения", — рассказал РИА Новости один из участников акции.
Муниципальный депутат от партии социалистов Франции, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что партия инициирует проведение общественных консультаций и референдума по реформе, даже если она будет одобрена Конституционным советом.
Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии, а завершиться шествие должно на площади Оперы.
В Париже применили слезоточивый газ для разгона протестующих
Демонстранты скандируют лозунги "Мы будем бороться за наши пенсии!", "Макрон, уходи!", на плакатах участников шествия можно прочитать "Мы больше не демократия".
В колонне также присутствуют около сотни радикалов black bloc. Колонну манифестантов сопровождает полиция.
С утра недовольные реформой заблокировали автодороги на северо-западе Франции в Бресте
, Ренне, Сен-Бриё, Лорьяне и Кемпере, сообщает радио France Bleu. По его информации, в городе Фессенхайме на северо-востоке страны работники заблокировали электростанцию.
На севере, в Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции, протестующие возвели баррикады из палет на въезде в порт. Работа гаваней в Кане и Кале
на севере страны также нарушена. France Bleu добавляет, что в стране заблокировано более 400 лицеев.
Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции
Забастовка в четверг стала первой после объявления премьер-министра Элизабет Борн
о принятии реформы без обязательного голосования в парламенте. Этот шаг вызвал негодование среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Из-за этого решения в Париже и других городах Франции проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками демонстрантов с полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен
заявил, что порядок на манифестациях против пенсионной реформы в четверг будут обеспечивать 12 тысяч полицейских, из них пять тысяч — в Париже.
Недовольство населения усугубилось после вышедшего в среду интервью президента Франции Эммануэля Макрона
, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление, что власти не смогли лучше объяснить гражданам его необходимость. Ранее глава государства поддержал использование статьи 49.3 для проведения законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
Также с 7 марта представители многих ключевых секторов экономики страны, включая энергетический сектор, проводят бессрочные забастовки.
Рейтинг популярности Макрона упал до рекордного минимума