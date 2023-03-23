https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860026069.html

Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем

Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем - РИА Новости, 23.03.2023

Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем

Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции Шарль-де-Голль под Парижем вышли в четверг на акцию протеста против пенсионной реформы, демонстранты заблокировали... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:54

2023-03-23T12:54

2023-03-23T15:23

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции Шарль-де-Голль под Парижем вышли в четверг на акцию протеста против пенсионной реформы, демонстранты заблокировали проезд, передает телеканал BFMTV. В четверг утром противники пенсионной реформы проводят акцию у аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Они заблокировали проезд к нескольким терминалам. Манифестанты скандируют "Макрон - убирайся!". Сообщается, что на подъезде к аэропорту образовалась пробка, путешественники вынуждены выходить из автомобилей и добираться до воздушной гавани пешком. В четверг по всей Франции проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Как ожидается, она приведет к сильным перебоям в работе транспорта в стране. В Париже на большинстве веток метро будет обеспечено движение лишь каждого третьего поезда и только в пиковые часы. Пригородные поезда будут ходить с увеличенными интервалами. Национальный оператор железных дорог Франции SNCF также предупредил о сильных нарушениях в работе поездов. Кроме того, из-за забастовки авиадиспетчеров 30% рейсов будут аннулированы в парижском аэропорту Орли и 20% рейсов - в аэропортах Марселя, Тулузы и Лиона. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов по всей стране, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон