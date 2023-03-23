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Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем - РИА Новости, 23.03.2023
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12:54 23.03.2023 (обновлено: 15:23 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860026069.html
Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем
Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем - РИА Новости, 23.03.2023
Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем
Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции Шарль-де-Голль под Парижем вышли в четверг на акцию протеста против пенсионной реформы, демонстранты заблокировали... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:54
2023-03-23T15:23
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции Шарль-де-Голль под Парижем вышли в четверг на акцию протеста против пенсионной реформы, демонстранты заблокировали проезд, передает телеканал BFMTV. В четверг утром противники пенсионной реформы проводят акцию у аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Они заблокировали проезд к нескольким терминалам. Манифестанты скандируют "Макрон - убирайся!". Сообщается, что на подъезде к аэропорту образовалась пробка, путешественники вынуждены выходить из автомобилей и добираться до воздушной гавани пешком. В четверг по всей Франции проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Как ожидается, она приведет к сильным перебоям в работе транспорта в стране. В Париже на большинстве веток метро будет обеспечено движение лишь каждого третьего поезда и только в пиковые часы. Пригородные поезда будут ходить с увеличенными интервалами. Национальный оператор железных дорог Франции SNCF также предупредил о сильных нарушениях в работе поездов. Кроме того, из-за забастовки авиадиспетчеров 30% рейсов будут аннулированы в парижском аэропорту Орли и 20% рейсов - в аэропортах Марселя, Тулузы и Лиона. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов по всей стране, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html
https://ria.ru/20230322/reforma-1859796045.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Бастующие блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем

Бастующие против пенсионной реформы блокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль

© Кадр видео очевидцаСотрудники крупнейшего аэропорта Франции "Шарль-де-Голль" блокировали проезд к терминалам
Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции Шарль-де-Голль блокировали проезд к терминалам
© Кадр видео очевидца
Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции "Шарль-де-Голль" блокировали проезд к терминалам
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции Шарль-де-Голль под Парижем вышли в четверг на акцию протеста против пенсионной реформы, демонстранты заблокировали проезд, передает телеканал BFMTV.
В четверг утром противники пенсионной реформы проводят акцию у аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Они заблокировали проезд к нескольким терминалам. Манифестанты скандируют "Макрон - убирайся!".
Сообщается, что на подъезде к аэропорту образовалась пробка, путешественники вынуждены выходить из автомобилей и добираться до воздушной гавани пешком.
В четверг по всей Франции проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Как ожидается, она приведет к сильным перебоям в работе транспорта в стране. В Париже на большинстве веток метро будет обеспечено движение лишь каждого третьего поезда и только в пиковые часы. Пригородные поезда будут ходить с увеличенными интервалами. Национальный оператор железных дорог Франции SNCF также предупредил о сильных нарушениях в работе поездов. Кроме того, из-за забастовки авиадиспетчеров 30% рейсов будут аннулированы в парижском аэропорту Орли и 20% рейсов - в аэропортах Марселя, Тулузы и Лиона.
Акция против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции
22 марта, 08:00
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов по всей стране, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
Париж - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу
22 марта, 15:11
 
В миреФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
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