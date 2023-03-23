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В аэропорту Южно-Сахалинска откроется новый терминал - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
11:11 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/yuzhno-sakhalinsk-1859964071.html
В аэропорту Южно-Сахалинска откроется новый терминал
В аэропорту Южно-Сахалинска откроется новый терминал - РИА Новости, 23.03.2023
В аэропорту Южно-Сахалинска откроется новый терминал
Новый пассажирский терминал в аэропорту Южно-Сахалинска заработает в первом полугодии 2023 года, сообщил в четверг министр строительства Сахалинской области... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:11
2023-03-23T11:11
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мар – РИА Новости. Новый пассажирский терминал в аэропорту Южно-Сахалинска заработает в первом полугодии 2023 года, сообщил в четверг министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых. "По аэровокзальному комплексу мы рассчитываем, что в первом полугодии 2023 года он примет первых посетителей", – отметил глава регионального минстроя. Колеватых внес ясность и относительно даты открытия новой взлетно-посадочной полосы в главной воздушной гавани Сахалина. По его словам, строительство объекта подрядчик планирует завершить на год раньше срока – в 2024-м. Она пройдет параллельно существующей (ее протяженность – 2,7 километра), возведенной в середине 1960-х годов и уже исчерпавшей свой ресурс. Новая полоса сможет принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке). Существующую ВПП планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.Возведением объекта занимается ООО "Красинвест", которое в марте 2021 года предложило вложить 12,5 миллиарда рублей на достройку нового терминала в аэропорту Южно-Сахалинска и выиграло конкурс. Сдать аэровокзал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на первый квартал 2023 года. Пассажирский терминал площадью почти 40 тысяч квадратных метров рассчитан на прием до 5 миллионов человек в год.
https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html
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В аэропорту Южно-Сахалинска откроется новый терминал

Новый терминал для авиапассажиров в Южно-Сахалинске откроют в первой половине 2023 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта "Горный воздух"
Вид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта Горный воздух - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мар – РИА Новости. Новый пассажирский терминал в аэропорту Южно-Сахалинска заработает в первом полугодии 2023 года, сообщил в четверг министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
"По аэровокзальному комплексу мы рассчитываем, что в первом полугодии 2023 года он примет первых посетителей", – отметил глава регионального минстроя.
Колеватых внес ясность и относительно даты открытия новой взлетно-посадочной полосы в главной воздушной гавани Сахалина. По его словам, строительство объекта подрядчик планирует завершить на год раньше срока – в 2024-м. Она пройдет параллельно существующей (ее протяженность – 2,7 километра), возведенной в середине 1960-х годов и уже исчерпавшей свой ресурс.
Новая полоса сможет принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке). Существующую ВПП планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.
Возведением объекта занимается ООО "Красинвест", которое в марте 2021 года предложило вложить 12,5 миллиарда рублей на достройку нового терминала в аэропорту Южно-Сахалинска и выиграло конкурс. Сдать аэровокзал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на первый квартал 2023 года. Пассажирский терминал площадью почти 40 тысяч квадратных метров рассчитан на прием до 5 миллионов человек в год.
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