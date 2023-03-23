https://ria.ru/20230323/yazva-1860121661.html

Сибирская язва. Есть ли риск эпидемии

Сибирская язва. Есть ли риск эпидемии - РИА Новости, 23.03.2023

Сибирская язва. Есть ли риск эпидемии

В Подмосковье в последние дни — два случая с подозрением на сибирскую язву. Неделю назад было три заражения в Чувашии. Об особенностях распространения опасного... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:27

2023-03-23T17:27

2023-03-23T19:12

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В Подмосковье в последние дни — два случая с подозрением на сибирскую язву. Неделю назад было три заражения в Чувашии. Об особенностях распространения опасного заболевания и о том, велика ли вероятность эпидемии, — в материале РИА Новости.От Чувашии до ПодмосковьяСибирской язвой в России изредка болеют. Инфицируются в основном при контакте с крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями, верблюдами, не прошедшими вакцинацию. От человека к человеку, как правило, не передается.По официальным данным, нынешняя вспышка произошла после того, как житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа забил на мясо бычка, который, как потом установили, был заражен."В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару", — объяснили в Следственном комитете по Чувашской Республике.В результате заразились сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один местный житель. Их госпитализировали, угрозы жизни нет.В соцсетях распространилась информация о том, что один из инфицированных поранился ножом при разделке туши быка. Мясо якобы успели продать до того, как у людей проявились симптомы болезни. Официально это пока не подтвердили. Следствие продолжается.В этом личном хозяйстве содержали двух бычков и семь овец. Специалисты сейчас разбираются, чем кормили животных, были ли у них какие-то признаки заболевания. Как передалась инфекция, также еще предстоит выяснить.По предварительным подсчетам, с заболевшими контактировали более 130 человек. Все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Власти Чувашии ввели в деревне Старое Акташево карантин.Вчера, 22 марта, Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о подозрении на сибирскую язву у человека, прибывшего из Чувашии. Сегодня региональный Минздрав — еще об одном. Но анализы не подтвердили предварительный диагноз."Повода для паники нет: вспышки бывают ежегодно, а болезнь уже достаточно изучена, легко выявляется и хорошо поддается лечению, — комментирует ситуацию главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин. — Как и любое другое заболевание, сибирская язва может протекать с индивидуальными особенностями — у кого-то легче, у кого-то тяжелее. Но в целом современные технологии позволяют успешно бороться с инфекцией. Тяжелые формы обычно развиваются, если человек вовремя не обратился за медицинской помощью или скрыл от врача, что у него был контакт с больным животным".Летальность — до 20 процентовСибирская язва — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, вызываемая бактериями Bacillus anthracis. В организме хозяина они существуют в вегетативной форме палочек, а за его пределами — в воздухе, воде и почве — в виде спор.Палочки погибают при термической обработке, поэтому риск заразиться при употреблении в пищу вареного мяса или кипяченого молока невелик. Споры же очень устойчивы к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. В воде и почве они могут сохраняться годами. В воздухе, под воздействием прямых солнечных лучей, погибают в течение 10-15 суток.Чаще всего патоген попадает в организм человека через порезы или царапины при разделке инфицированных животных или обработке шкур. Бактерия, размножаясь, производит два экзотоксина. Один вызывает отек тканей, другой образует язвы — главный признак заболевания.Через несколько дней после заражения на коже появляется зудящее красноватое пятно, похожее на укус насекомого. Затем развивается везикула — пузырек с серозным содержимым и кровью. При расчесывании оболочка срывается — и возникает язва с черным дном.Поднимается температура, болит голова. Язва растет — до 8-15 миллиметров, дно ее все больше западает, по краям — новые везикулы. При благополучном сценарии после пяти-шести суток острой фазы температура снижается, самочувствие улучшается, отек рассасывается, рана заживает, оставляя рубец.Летальность — 10-20 процентов. Если же приступить к лечению вовремя, болезнь протекает в легкой или средней форме и все пациенты выздоравливают.Кишечное (при употреблении в пищу продуктов или воды со спорами) и легочное (при вдыхании спор) заражение гораздо опаснее.Перейдя в организме в вегетативную форму, бактерия распространяется через кровоток и лимфатическую систему по всему телу, продолжая производить токсины. Это дает тяжелые симптомы: высокая температура, одышка, рвота, шок. Летальность — более 50 процентов.Вакцина помогает не всегдаДо 99 процентов случаев сибирской язвы — это заражение через кожу. Как только у больного увидели язвы-везикулы, в соответствии с эпидемиологическими процедурами начинают проверять всех контактировавших с ним. Применяют лабораторные методы: бактериоскопический и иммунофлюоресцентный. Еще есть аллергологическая диагностика по кожной пробе. Но это — не раньше пятого дня после инфицирования.Лечат внутривенными и пероральными антибиотиками, такими как фторхинолоны (ципрофлоксацин), доксициклин, пенициллин, эритромицин и ванкомицин. Кроме того, дают препарат для повышения специфического иммунитета — противосибиреязвенного глобулина.Имеющиеся вакцины не всегда защищают, и у них много побочных эффектов. Поэтому прививают только группы риска: исследователей, работающих с живыми бактериологическими культурами, тех, кто занят убоем скота, заготовкой, сбором, хранением, транспортировкой, переработкой и реализацией сырья животного происхождения. Ну и при заражении каких-то территорий.За людьми, контактировавшими с больными животными, наблюдают в течение двух недель. В качестве превентивной меры им могут назначить курс антибиотиков или вакцину.

https://ria.ru/20230207/temperatura-1849569989.html

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, сибирская язва, инфекции