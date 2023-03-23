https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html
Ярославская область достойно прошла экономически сложный 2022 год
Ярославская область достойно прошла экономически сложный 2022 год - РИА Новости, 23.03.2023
Ярославская область достойно прошла экономически сложный 2022 год
Ярославская область достойно прошла сложный экономический период в 2022 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:57
2023-03-23T17:57
2023-03-23T18:01
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Ярославская область достойно прошла сложный экономический период в 2022 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, в четверг на заседании областного правительства обсудили предварительные итоги исполнения бюджета Ярославской области за 2022 год. "Мы достойно прошли сложный экономический период в прошлом году. Так же пройдем и этот год. Кроме стабильности, нам необходимо дальнейшее развитие по всем отраслевым направлениям. В прошлом году бюджет области относительно 2021 года вырос более чем на 11%", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что при поддержке правительства России правительству Ярославской области удалось реализовать ряд масштабных и социально значимых проектов: привлекли 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на программу "Наши дворы", 300 миллионов рублей – на архитектурную подсветку зданий, 400 миллионов рублей – на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, дополнительные 2 миллиарда рублей – на строительство дорог. "Увеличение бюджета позволило расширить наши возможности по таким программам, как "Формирование комфортной городской среды", мы смогли переориентировать ее на благоустройство парков и общественных пространств. Это только несколько примеров", - подчеркнул Михаил Евраев. Глава региона напомнил, что в прошлом году серьезная работа проведена в сфере здравоохранения: стартовала программа жилищных сертификатов на 2 миллиона рублей для привлечения врачей в отдаленную сельскую местность, за счет федеральных и областных средств закуплено дорогостоящее оборудование в медицинские учреждения, проведены капитальные ремонты амбулаторий и больниц, возведены ФАПы.
https://ria.ru/20230321/razvitie-1859628608.html
https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, россия, переславль-залесский
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия, Переславль-Залесский
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости.
Ярославская область достойно прошла сложный экономический период в 2022 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев
.
По данным пресс-службы правительства региона, в четверг на заседании областного правительства обсудили предварительные итоги исполнения бюджета Ярославской области за 2022 год.
"Мы достойно прошли сложный экономический период в прошлом году. Так же пройдем и этот год. Кроме стабильности, нам необходимо дальнейшее развитие по всем отраслевым направлениям. В прошлом году бюджет области относительно 2021 года вырос более чем на 11%", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что при поддержке правительства России
правительству Ярославской области удалось реализовать ряд масштабных и социально значимых проектов: привлекли 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на программу "Наши дворы", 300 миллионов рублей – на архитектурную подсветку зданий, 400 миллионов рублей – на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском
, дополнительные 2 миллиарда рублей – на строительство дорог.
Евраев обсудил развитие Ярославской области с замглавы Минсельхоза Лут
"Увеличение бюджета позволило расширить наши возможности по таким программам, как "Формирование комфортной городской среды", мы смогли переориентировать ее на благоустройство парков и общественных пространств. Это только несколько примеров", - подчеркнул Михаил Евраев.
Глава региона напомнил, что в прошлом году серьезная работа проведена в сфере здравоохранения: стартовала программа жилищных сертификатов на 2 миллиона рублей для привлечения врачей в отдаленную сельскую местность, за счет федеральных и областных средств закуплено дорогостоящее оборудование в медицинские учреждения, проведены капитальные ремонты амбулаторий и больниц, возведены ФАПы.
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