https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html

Якутия потратит около 45 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия

Якутия потратит около 45 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2023

Якутия потратит около 45 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия

В 2023 году на противопаводковые мероприятия в Якутии будет потрачено почти 45 миллионов рублей, это на 22,1% больше, чем в прошлом году, сообщил руководитель... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T21:22

2023-03-23T21:22

2023-03-23T21:22

республика саха (якутия)

андрей тарасенко

россия

верхоянск

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. В 2023 году на противопаводковые мероприятия в Якутии будет потрачено почти 45 миллионов рублей, это на 22,1% больше, чем в прошлом году, сообщил руководитель Ленского бассейнового водного управления Петр Аргунов в ходе совещания в правительстве республики. В четверг председатель правительства республики Андрей Тарасенко провел совещание по подготовке к пожароопасному сезону и прохождению весеннего половодья. В обсуждении приняли участие представители подразделений системы РСЧС, министерств и ведомств, а также члены инспекторской комиссии центрального аппарата МЧС России. По информации Якутского УГМС, толщина льда в Якутии в 2023 году выше прошлогодних значений на 5-70 сантиметров. Экстремально высокие снегозапасы отмечаются на юге республики. В марте за вторую декаду в Якутске выпало пять декадных норм. В Якутске установлен рекорд по количеству снега - 21,7 миллиметра при норме осадков около 6 миллиметров снега. По словам заместителя начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяны Маршалик, повышенная влажность земли снижает риски возникновения лесных пожаров. Однако в период весеннего половодья это может сыграть плохую роль, ситуация будет зависеть от погоды. Положительная температура прогнозируется на территории Якутии до конца марта в южных районах. Но стремительного нарастания тепла в верховьях реки Лена не будет. По погодным условиям текущий год больше похож на 2021 год. В свою очередь, руководитель Ленского бассейнового водного управления Петр Аргунов рассказал, что на предупредительные противопаводковые мероприятия (распиловку и зачернение льда) на 37 затороопаснных участках реки Лена и на девяти участках реки Колыма предусмотрено свыше 28 миллионов рублей федеральных средств. На 33 участках рек Алдан, Амга, Нюя, Токко будут проведены работы по зачернению на площади свыше 200 гектаров. Работы начнутся с 24 марта и будут завершены 5 мая. Премьер-министр поручил региональному минтрансу обеспечить готовность ледоколов к весеннему паводку. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев сообщил, что в настоящее время ведутся работы по выморозке двух ледоходов республики. Ранее Аргунов сообщил РИА Новости, что вопрос федерального финансирования строительства защитной дамбы в пострадавшем от паводка городе Верхоянск в Якутии не решен, власти надеются, что критическая ситуация в данном городе не повторится в 2023 году. Начальник ГУМЧС РФ по региону Павел Гарин по итогам заседания научно-технического совета Ленского бассейнового водного управления заявил, что Якутия готовится к сложному весеннему половодью. На заседании отметили, что осенью реки в Якутии замерзли полноводными, снегозапасов зимой – выше нормы.

https://ria.ru/20230323/merzlota-1860149960.html

https://ria.ru/20230323/ldy-1860108053.html

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андрей тарасенко, россия, верхоянск