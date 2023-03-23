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Мишустин высказался о членстве России в ВТО - РИА Новости, 23.03.2023
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16:11 23.03.2023 (обновлено: 16:41 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/vto-1860118335.html
Мишустин высказался о членстве России в ВТО
Мишустин высказался о членстве России в ВТО - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин высказался о членстве России в ВТО
Россия на протяжении 10 лет по факту не исполняет обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), но вопрос о выходе непростой, нужно рассматривать... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:11
2023-03-23T16:41
михаил мишустин
россия
всемирная торговая организация (вто)
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия на протяжении 10 лет по факту не исполняет обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), но вопрос о выходе непростой, нужно рассматривать его аккуратно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Выход из ВТО. Хорошо это или плохо? Мы уже на протяжении 10 лет фактически принимаем какие хотим решения. Мы на сегодняшний день, если хотите, по факту давно не исполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт, сырье для ОПК и многие-многие вещи, но на сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть, выгодно ли это будет нам. Нам не мешает эта история", - сказал Мишустин в ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.Он добавил, что если выйти, то можно потерять существующие механизмы, поэтому ситуация неочевидная."Здесь выйдешь, а механизмы, которые ещё существуют, пусть до конца не исполняются, потеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация. Надо смотреть и думать об этом", - сказал Мишустин.В мае 2022 года Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами-членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в торговой организации.
https://ria.ru/20230216/vto-1852529350.html
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михаил мишустин, россия, всемирная торговая организация (вто), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика
Мишустин высказался о членстве России в ВТО

Премьер Мишустин: Россия на протяжении десяти лет по факту не исполняет обязательство ВТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия на протяжении 10 лет по факту не исполняет обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), но вопрос о выходе непростой, нужно рассматривать его аккуратно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Выход из ВТО. Хорошо это или плохо? Мы уже на протяжении 10 лет фактически принимаем какие хотим решения. Мы на сегодняшний день, если хотите, по факту давно не исполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт, сырье для ОПК и многие-многие вещи, но на сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть, выгодно ли это будет нам. Нам не мешает эта история", - сказал Мишустин в ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.
Он добавил, что если выйти, то можно потерять существующие механизмы, поэтому ситуация неочевидная.
"Здесь выйдешь, а механизмы, которые ещё существуют, пусть до конца не исполняются, потеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация. Надо смотреть и думать об этом", - сказал Мишустин.
В мае 2022 года Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами-членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в торговой организации.
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Михаил МишустинРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуЭкономика
 
 
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