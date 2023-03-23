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ВТБ Мои Инвестиции добавил в топ-10 акций России Газпром и Мечел - РИА Новости, 23.03.2023
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16:26 23.03.2023 (обновлено: 17:08 23.03.2023)
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ВТБ Мои Инвестиции добавил в топ-10 акций России Газпром и Мечел
ВТБ Мои Инвестиции добавил в топ-10 акций России Газпром и Мечел - РИА Новости, 23.03.2023
ВТБ Мои Инвестиции добавил в топ-10 акций России Газпром и Мечел
Аналитиками ВТБ Мои Инвестиции обновлен состав топ-10 акций компаний России, это сделано с учетом текущей динамики их котировок и последних корпоративных... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:26
2023-03-23T17:08
экономика
втб
россия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Аналитиками ВТБ Мои Инвестиции обновлен состав топ-10 акций компаний России, это сделано с учетом текущей динамики их котировок и последних корпоративных событий, сообщает пресс-служба банка.С начала текущего года доходность подборки топ-10 акций РФ составила порядка 17% против роста индекса Мосбиржи за аналогичный период прошлого года на 5,6%.Аналитиками ВТБ Мои Инвестиции по итогам последнего пересмотра из топ-10 акций России исключены бумаги "Московской биржи" в связи с отсутствием новых катализаторов для роста котировок и сигналов о потенциальном обновлении дивидендной политики. В список наиболее привлекательных в настоящее время акций были добавлены экспертами бумаги "Мечела" на фоне уверенного роста цен на коксующийся уголь на внешних рынках. Эта компания продолжает поставки на глобальные рынки благодаря выгодному географическому положению добывающих активов.Кроме того, в топ-10 акций РФ вернулись акции "Газпрома", а бумаги "Совкомфлота" были из него исключены.В новый топ-10 акций РФ попали также Группа Позитив, ММК, МТС, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк, Сургутнефтегаз (привилегированные акции).Ребалансировка топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц.
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экономика, втб, россия
Экономика, ВТБ, Россия

ВТБ Мои Инвестиции добавил в топ-10 акций России Газпром и Мечел

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Аналитиками ВТБ Мои Инвестиции обновлен состав топ-10 акций компаний России, это сделано с учетом текущей динамики их котировок и последних корпоративных событий, сообщает пресс-служба банка.
С начала текущего года доходность подборки топ-10 акций РФ составила порядка 17% против роста индекса Мосбиржи за аналогичный период прошлого года на 5,6%.
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21 марта, 18:00
Аналитиками ВТБ Мои Инвестиции по итогам последнего пересмотра из топ-10 акций России исключены бумаги "Московской биржи" в связи с отсутствием новых катализаторов для роста котировок и сигналов о потенциальном обновлении дивидендной политики. В список наиболее привлекательных в настоящее время акций были добавлены экспертами бумаги "Мечела" на фоне уверенного роста цен на коксующийся уголь на внешних рынках. Эта компания продолжает поставки на глобальные рынки благодаря выгодному географическому положению добывающих активов.
Кроме того, в топ-10 акций РФ вернулись акции "Газпрома", а бумаги "Совкомфлота" были из него исключены.
«
"Акции "Совкомфлота" c момента их включения в топ-10 акций России на фоне ожиданий выплаты дивидендов за 2022 год подорожали более чем на 20%. А вот котировки акций "Газпрома", напротив, заметно отстали от индекса Мосбиржи с начала года", - приводятся в сообщении слова инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Станислава Клещева.
В новый топ-10 акций РФ попали также Группа Позитив, ММК, МТС, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк, Сургутнефтегаз (привилегированные акции).
Ребалансировка топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц.
 
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