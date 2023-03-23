https://ria.ru/20230323/vsu-1860152785.html

СМИ: потери Украины могут ограничить ее успех при попытках наступления

СМИ: потери Украины могут ограничить ее успех при попытках наступления - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: потери Украины могут ограничить ее успех при попытках наступления

Украина готовится к весеннему наступлению, но при этом людские и материальные потери могут ограничить её возможный успех, пишут американские эксперты в статье... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:39

2023-03-23T17:39

2023-03-23T17:39

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

сша

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина готовится к весеннему наступлению, но при этом людские и материальные потери могут ограничить её возможный успех, пишут американские эксперты в статье издания Foreign Affairs. "Украина тоже готовится к весеннему наступлению, но людские и материальные потери могут ограничить её успех", - пишут в своей статье научный сотрудник и директор программы по трансатлантической безопасности в исследовательском институте "Центр новой американской безопасности" Андреа Кендалл-Тэйлор и профессор политологии Мичиганского Университета Эрика Франц. По их мнению, наиболее вероятный путь к окончанию украинского конфликта - это усиление поддержки Киева со стороны западных стран. При этом эксперты считают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше вероятность того, что поддержка Украины со стороны союзников будет ослабевать. Ранее газета Politico писала, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230323/artemovsk-1859998786.html

https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр