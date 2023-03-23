https://ria.ru/20230323/vrachi-1860088109.html
Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей
Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей - РИА Новости, 23.03.2023
Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей
Третья бригада врачей из Московской области отправилась в Луганскую народную республику для проведения профилактических осмотров детей, предыдущие две бригады... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:55
2023-03-23T14:55
2023-03-23T14:55
новости подмосковья
светлана стригункова
луганская народная республика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Третья бригада врачей из Московской области отправилась в Луганскую народную республику для проведения профилактических осмотров детей, предыдущие две бригады медиков осмотрели уже более девяти тысяч детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Это уже третья бригада подмосковных врачей, которая отправилась в ЛНР проводить профилактические осмотры детей. До этого там отработали еще две бригады, которые осмотрели 9,3 тысячи детей. Особенно хочется отметить, что наши врачи получают слова благодарности за свою работу от родителей, учителей и маленьких пациентов", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что бригада состоит из 21 человека, в частности, из таких специалистов, как кардиологи, педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи и травматологи-ортопеды. Также у врачей имеется все необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. Сейчас в ЛНР ведут работу ведущие врачи Подмосковья из Красногорской, Орехово-Зуевской, Электростальской, Пушкинской, Зарайской, Истринской и Чеховской больниц.
https://ria.ru/20230321/dispanserizatsiya-1859613874.html
луганская народная республика
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана стригункова , луганская народная республика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Луганская Народная Республика, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Третья бригада врачей из Московской области отправилась в Луганскую народную республику для проведения профилактических осмотров детей, предыдущие две бригады медиков осмотрели уже более девяти тысяч детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Это уже третья бригада подмосковных врачей, которая отправилась в ЛНР проводить профилактические осмотры детей. До этого там отработали еще две бригады, которые осмотрели 9,3 тысячи детей. Особенно хочется отметить, что наши врачи получают слова благодарности за свою работу от родителей, учителей и маленьких пациентов", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
, слова которой приводятся в сообщении.
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Отмечается, что бригада состоит из 21 человека, в частности, из таких специалистов, как кардиологи, педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи и травматологи-ортопеды. Также у врачей имеется все необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. Сейчас в ЛНР ведут работу ведущие врачи Подмосковья из Красногорской, Орехово-Зуевской, Электростальской, Пушкинской, Зарайской, Истринской и Чеховской больниц.