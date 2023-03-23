Рейтинг@Mail.ru
Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:55 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/vrachi-1860088109.html
Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей
Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей - РИА Новости, 23.03.2023
Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей
Третья бригада врачей из Московской области отправилась в Луганскую народную республику для проведения профилактических осмотров детей, предыдущие две бригады... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:55
2023-03-23T14:55
новости подмосковья
светлана стригункова
луганская народная республика
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793891097_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95743396f34c19298bddb39c9997b763.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Третья бригада врачей из Московской области отправилась в Луганскую народную республику для проведения профилактических осмотров детей, предыдущие две бригады медиков осмотрели уже более девяти тысяч детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Это уже третья бригада подмосковных врачей, которая отправилась в ЛНР проводить профилактические осмотры детей. До этого там отработали еще две бригады, которые осмотрели 9,3 тысячи детей. Особенно хочется отметить, что наши врачи получают слова благодарности за свою работу от родителей, учителей и маленьких пациентов", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что бригада состоит из 21 человека, в частности, из таких специалистов, как кардиологи, педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи и травматологи-ортопеды. Также у врачей имеется все необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. Сейчас в ЛНР ведут работу ведущие врачи Подмосковья из Красногорской, Орехово-Зуевской, Электростальской, Пушкинской, Зарайской, Истринской и Чеховской больниц.
https://ria.ru/20230321/dispanserizatsiya-1859613874.html
луганская народная республика
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793891097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e0f79b3af68c1cda0f688ce35bdc90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана стригункова , луганская народная республика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Луганская Народная Республика, Московская область (Подмосковье)

Бригада подмосковных врачей отправилась в ЛНР для проведения осмотров детей

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Минздрав Московской области
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Третья бригада врачей из Московской области отправилась в Луганскую народную республику для проведения профилактических осмотров детей, предыдущие две бригады медиков осмотрели уже более девяти тысяч детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Это уже третья бригада подмосковных врачей, которая отправилась в ЛНР проводить профилактические осмотры детей. До этого там отработали еще две бригады, которые осмотрели 9,3 тысячи детей. Особенно хочется отметить, что наши врачи получают слова благодарности за свою работу от родителей, учителей и маленьких пациентов", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Врач проводит осмотр пациентки в поликлинике - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
21 марта, 20:24
Отмечается, что бригада состоит из 21 человека, в частности, из таких специалистов, как кардиологи, педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи и травматологи-ортопеды. Также у врачей имеется все необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. Сейчас в ЛНР ведут работу ведущие врачи Подмосковья из Красногорской, Орехово-Зуевской, Электростальской, Пушкинской, Зарайской, Истринской и Чеховской больниц.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаЛуганская Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала