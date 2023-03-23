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Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников
Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников - РИА Новости, 23.03.2023
Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников
Вейпы сегодня распространяются не только среди старшеклассников, но и среди школьников помладше, используют их в том числе девочки, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:28
2023-03-23T20:28
2023-03-23T20:28
общество
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
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МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Вейпы сегодня распространяются не только среди старшеклассников, но и среди школьников помладше, используют их в том числе девочки, заявила РИА Новости уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Премьер-министр страны пообещал рассмотреть этот вопрос и сформировать позицию. "Учителя жалуются, что не только взрослые ребята, но уже и пятиклассники ходят с вейпами, причем не только мальчишки – девочек очень много ловят. И как ругать ребенка, если на каждом углу, практически в каждом магазине вывески с рекламой вейпов, в том числе рядом с детскими учреждениями?" – отметила Ежова. Детский омбудсмен подчеркнула, что однозначно поддерживает запрет на вейпы и курительные смеси. "Многие ностальгируют по советскому прошлому, но дело не в том, что были другие люди или другая молодежь, просто не было открытой информации о плохом, и даже случавшиеся ЧП тщательно скрывали. Так что однозначно негативные вещи, такие как вейпы, курительные смеси и тому подобное надо также однозначно запрещать", – уверена Ежова.
https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html
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общество, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин
Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников
Детский омбудсмен при главе Дагестана Ежова рассказала, что пятиклассники используют вейпы
МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Вейпы сегодня распространяются не только среди старшеклассников, но и среди школьников помладше, используют их в том числе девочки, заявила РИА Новости уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в четверг попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина
поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Премьер-министр страны пообещал рассмотреть этот вопрос и сформировать позицию.
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"Учителя жалуются, что не только взрослые ребята, но уже и пятиклассники ходят с вейпами, причем не только мальчишки – девочек очень много ловят. И как ругать ребенка, если на каждом углу, практически в каждом магазине вывески с рекламой вейпов, в том числе рядом с детскими учреждениями?" – отметила Ежова.
Детский омбудсмен подчеркнула, что однозначно поддерживает запрет на вейпы и курительные смеси.
"Многие ностальгируют по советскому прошлому, но дело не в том, что были другие люди или другая молодежь, просто не было открытой информации о плохом, и даже случавшиеся ЧП тщательно скрывали. Так что однозначно негативные вещи, такие как вейпы, курительные смеси и тому подобное надо также однозначно запрещать", – уверена Ежова.
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