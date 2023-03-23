https://ria.ru/20230323/veypy-1860207704.html

Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников

Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников - РИА Новости, 23.03.2023

Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников

Вейпы сегодня распространяются не только среди старшеклассников, но и среди школьников помладше, используют их в том числе девочки, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:28

2023-03-23T20:28

2023-03-23T20:28

общество

госдума рф

вячеслав володин

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Вейпы сегодня распространяются не только среди старшеклассников, но и среди школьников помладше, используют их в том числе девочки, заявила РИА Новости уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Премьер-министр страны пообещал рассмотреть этот вопрос и сформировать позицию. "Учителя жалуются, что не только взрослые ребята, но уже и пятиклассники ходят с вейпами, причем не только мальчишки – девочек очень много ловят. И как ругать ребенка, если на каждом углу, практически в каждом магазине вывески с рекламой вейпов, в том числе рядом с детскими учреждениями?" – отметила Ежова. Детский омбудсмен подчеркнула, что однозначно поддерживает запрет на вейпы и курительные смеси. "Многие ностальгируют по советскому прошлому, но дело не в том, что были другие люди или другая молодежь, просто не было открытой информации о плохом, и даже случавшиеся ЧП тщательно скрывали. Так что однозначно негативные вещи, такие как вейпы, курительные смеси и тому подобное надо также однозначно запрещать", – уверена Ежова.

https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html

https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин