https://ria.ru/20230323/ustanovka-1860150136.html

Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину

Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину - РИА Новости, 23.03.2023

Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину

Чешские активисты готовят к отправке на Украину ракетную установку RM-70, говорится на сайте организаторов акции. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:30

2023-03-23T17:30

2023-03-23T17:30

в мире

украина

россия

чехословакия

дмитрий песков

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596692946_0:0:1435:807_1920x0_80_0_0_7369d3462346984937aef60f23649a76.jpg

ПРАГА, 23 мар - РИА Новости. Чешские активисты готовят к отправке на Украину ракетную установку RM-70, говорится на сайте организаторов акции. "Сегодня мы преодолели отметку в 30 миллионов крон из намеченных 50. Помимо РСЗО, чья стоимость оценивается в 17 миллионов крон, мы также передадим Украине 365 ракет, чтобы обеспечить установку боезапасом. Каждая ракета стоит 88 тысяч крон, полный залп запускает сразу 40 штук", - сообщил журналистам представитель инициативной группы Мартин Ондрачек. Как уточняется на сайте, ракетная установка прошла капитальный ремонт на заводе компании STV Group. Ракетная установка RM-70 была принята на вооружение армии Чехословакии в 1971 году, но и сейчас остается достаточно эффективным орудием. Она несет 40 122-миллиметровых ракет, как и российский аналог БМ-21, но, в отличие от него, установлена на бронированное шасси Татра 813, оборудованное дополнительным боекомплектом для быстрой перезарядки. Возможен как запуск одной ракеты, так и полноценный залп. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html

https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html

украина

россия

чехословакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, чехословакия, дмитрий песков, сергей лавров, нато