Рейтинг@Mail.ru
Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/ustanovka-1860150136.html
Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину
Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину - РИА Новости, 23.03.2023
Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину
Чешские активисты готовят к отправке на Украину ракетную установку RM-70, говорится на сайте организаторов акции. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:30
2023-03-23T17:30
в мире
украина
россия
чехословакия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596692946_0:0:1435:807_1920x0_80_0_0_7369d3462346984937aef60f23649a76.jpg
ПРАГА, 23 мар - РИА Новости. Чешские активисты готовят к отправке на Украину ракетную установку RM-70, говорится на сайте организаторов акции. "Сегодня мы преодолели отметку в 30 миллионов крон из намеченных 50. Помимо РСЗО, чья стоимость оценивается в 17 миллионов крон, мы также передадим Украине 365 ракет, чтобы обеспечить установку боезапасом. Каждая ракета стоит 88 тысяч крон, полный залп запускает сразу 40 штук", - сообщил журналистам представитель инициативной группы Мартин Ондрачек. Как уточняется на сайте, ракетная установка прошла капитальный ремонт на заводе компании STV Group. Ракетная установка RM-70 была принята на вооружение армии Чехословакии в 1971 году, но и сейчас остается достаточно эффективным орудием. Она несет 40 122-миллиметровых ракет, как и российский аналог БМ-21, но, в отличие от него, установлена на бронированное шасси Татра 813, оборудованное дополнительным боекомплектом для быстрой перезарядки. Возможен как запуск одной ракеты, так и полноценный залп. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html
https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html
украина
россия
чехословакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596692946_0:0:1519:1139_1920x0_80_0_0_dc4e6805f2674977b3277378d8479eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, чехословакия, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Чехословакия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Чешские активисты планируют отправить ракетную установку RM-70 на Украину

Чешские активисты готовят к отправке на Украину ракетную установку RM-70

© Фото : Public domain/Spc. Jordan FullerЧешский военнослужащий
Чешский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Public domain/Spc. Jordan Fuller
Чешский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 мар - РИА Новости. Чешские активисты готовят к отправке на Украину ракетную установку RM-70, говорится на сайте организаторов акции.
"Сегодня мы преодолели отметку в 30 миллионов крон из намеченных 50. Помимо РСЗО, чья стоимость оценивается в 17 миллионов крон, мы также передадим Украине 365 ракет, чтобы обеспечить установку боезапасом. Каждая ракета стоит 88 тысяч крон, полный залп запускает сразу 40 штук", - сообщил журналистам представитель инициативной группы Мартин Ондрачек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
Вчера, 13:34
Как уточняется на сайте, ракетная установка прошла капитальный ремонт на заводе компании STV Group.
Ракетная установка RM-70 была принята на вооружение армии Чехословакии в 1971 году, но и сейчас остается достаточно эффективным орудием. Она несет 40 122-миллиметровых ракет, как и российский аналог БМ-21, но, в отличие от него, установлена на бронированное шасси Татра 813, оборудованное дополнительным боекомплектом для быстрой перезарядки. Возможен как запуск одной ракеты, так и полноценный залп.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Прага - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины
Вчера, 16:07
 
В миреУкраинаРоссияЧехословакияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала