https://ria.ru/20230323/urozhay-1860197771.html

Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году

Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году - РИА Новости, 23.03.2023

Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году

Российские аграрии обеспечены всем необходимым, и урожай в этом году будет хорошим, если позволят погодные условия, заявила журналистам по итогам отчета... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:48

2023-03-23T19:48

2023-03-23T19:48

экономика

россия

виктория абрамченко

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские аграрии обеспечены всем необходимым, и урожай в этом году будет хорошим, если позволят погодные условия, заявила журналистам по итогам отчета правительства в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, необходимое для этого финансирование - более 100 миллиардов рублей - уже доведено до регионов, и они "должны теперь ритмично эти деньги отдавать аграриям". "Что касается кредитных ресурсов, по состоянию на начало марта 156 миллиардов рублей кредитных средств банковским сектором выдано аграриям. То есть аграрии обеспечены всем, главное, чтобы не подвела погода. Не подведет погода - будет хороший урожай", - уверена Абрамченко. Давать конкретные прогнозы она не стала: "Я воздержусь от конкретных цифр", - сказала вице-премьер. В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860064337.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, виктория абрамченко, госдума рф