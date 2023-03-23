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Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году - РИА Новости, 23.03.2023
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19:48 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/urozhay-1860197771.html
Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году
Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году - РИА Новости, 23.03.2023
Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году
Российские аграрии обеспечены всем необходимым, и урожай в этом году будет хорошим, если позволят погодные условия, заявила журналистам по итогам отчета... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:48
2023-03-23T19:48
экономика
россия
виктория абрамченко
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские аграрии обеспечены всем необходимым, и урожай в этом году будет хорошим, если позволят погодные условия, заявила журналистам по итогам отчета правительства в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, необходимое для этого финансирование - более 100 миллиардов рублей - уже доведено до регионов, и они "должны теперь ритмично эти деньги отдавать аграриям". "Что касается кредитных ресурсов, по состоянию на начало марта 156 миллиардов рублей кредитных средств банковским сектором выдано аграриям. То есть аграрии обеспечены всем, главное, чтобы не подвела погода. Не подведет погода - будет хороший урожай", - уверена Абрамченко. Давать конкретные прогнозы она не стала: "Я воздержусь от конкретных цифр", - сказала вице-премьер. В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн.
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экономика, россия, виктория абрамченко, госдума рф
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Госдума РФ
Абрамченко ожидает хорошего урожая в этом году

Вице-премьер Абрамченко ждет хорошего урожая в этом году, если позволят погодные условия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские аграрии обеспечены всем необходимым, и урожай в этом году будет хорошим, если позволят погодные условия, заявила журналистам по итогам отчета правительства в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"По прогнозам, очень много будет зависеть от того, какая будет погода, потому что обеспеченность ГСМ (горюче-смазочными материалами - ред.), обеспеченность семенами, обеспеченность средствами защиты растений, несмотря на все санкции, на уровне выше прошлогодних параметров", - сказала Абрамченко.
По ее словам, необходимое для этого финансирование - более 100 миллиардов рублей - уже доведено до регионов, и они "должны теперь ритмично эти деньги отдавать аграриям". "Что касается кредитных ресурсов, по состоянию на начало марта 156 миллиардов рублей кредитных средств банковским сектором выдано аграриям. То есть аграрии обеспечены всем, главное, чтобы не подвела погода. Не подведет погода - будет хороший урожай", - уверена Абрамченко.
Давать конкретные прогнозы она не стала: "Я воздержусь от конкретных цифр", - сказала вице-премьер.
В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна - 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн.
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ЭкономикаРоссияВиктория АбрамченкоГосдума РФ
 
 
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