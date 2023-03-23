https://ria.ru/20230323/ukraina-1860101463.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:26
2023-03-23T15:26
2023-03-23T15:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях
Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях
2023-03-23T15:26
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PT3M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 250 военнослужащих
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.
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