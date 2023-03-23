Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 23.03.2023 (обновлено: 15:52 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ukraina-1860101463.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:26
2023-03-23T15:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860108782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c339d9d5fcbd5aec2648b9fc531c546f.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях
Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях
2023-03-23T15:26
true
PT3M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860108782_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35a71e5810d31f52e96f3e29f2da2cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 250 военнослужащих

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
"Это неизбежно". В США сообщили Зеленскому плохие новости о судьбе Украины
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала