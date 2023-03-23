https://ria.ru/20230323/ukraina-1860101463.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:26

2023-03-23T15:26

2023-03-23T15:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860108782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c339d9d5fcbd5aec2648b9fc531c546f.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских солдат на донецком направлении за сутки в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.

https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860057874.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях Минобороны о потерях противника на Купянском и Донецком направлениях 2023-03-23T15:26 true PT3M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина