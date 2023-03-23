https://ria.ru/20230323/ukraina-1859986240.html
"Наш ответ должен звучать так". Полковник дал совет Белому дому по Украине
"Наш ответ должен звучать так". Полковник дал совет Белому дому по Украине - РИА Новости, 23.03.2023
"Наш ответ должен звучать так". Полковник дал совет Белому дому по Украине
Роль мирового посредника, которую на себя взяли США при принятии решения о том, должен ли на Украине быть мир или хотя бы прекращение огня, — полное безумие,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:19
2023-03-23T11:19
2023-03-23T11:45
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роль мирового посредника, которую на себя взяли США при принятии решения о том, должен ли на Украине быть мир или хотя бы прекращение огня, — полное безумие, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Он раскритиковал США за непринятие предложенного Китаем мирного плана, заявив, что Пекин, в отличие от Вашингтона, искренне заинтересован в мире, поскольку страна хочет осуществить свой план по организации "Одного пояса и одного пути" и вывести торговлю в Европу через Россию и Украину, и именно поэтому продолжающийся конфликт совершенно не в их интересах.Бывший советник Пентагона заявлял, что главный вопрос, над которым сейчас должен думать президент США Джо Байден — это как выйти из украинского кризиса на фоне тяжелого положения ВСУ.
https://ria.ru/20230323/ssha-1859947494.html
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в мире, украина, сша, китай, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Китай, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Наш ответ должен звучать так". Полковник дал совет Белому дому по Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор раскритиковал США за отказ от прекращения огня на Украине