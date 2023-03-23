https://ria.ru/20230323/ukraina-1859956565.html

Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории

Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории - РИА Новости, 23.03.2023

Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории

История, которая преподавалась в украинских учебниках была далека от того, что было в реальности, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:44

2023-03-23T09:44

2023-03-23T11:07

общество

россия

луганская народная республика

херсонская область

ольга васильева

сергей кравцов

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. История, которая преподавалась в украинских учебниках была далека от того, что было в реальности, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Понимаете, история, которая писалась в тех (украинских – ред.) учебниках, она далека от той истории, которая была в реальности. И поэтому наиболее сложные вопросы, связанные и с историей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, с историей Малороссии, безусловно, волновали коллег. Все, что связано с Русским миром. Это те вопросы, которые очень интересовали преподавателей", - сказала Васильева, отвечая на вопрос о проведенных РАО курсах повышения квалификации для вузовских педагогов истории из новых регионов. По ее словам, в таких курсах повышения квалификации приняли участие 46 человек, занятия проводились как онлайн, так и очно. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единый для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210601/porno-1735112711.html

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847825012.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, луганская народная республика, херсонская область , ольга васильева, сергей кравцов, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)