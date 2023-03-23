https://ria.ru/20230323/ukraina-1859956565.html
Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории
Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории - РИА Новости, 23.03.2023
Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории
История, которая преподавалась в украинских учебниках была далека от того, что было в реальности, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:44
2023-03-23T09:44
2023-03-23T11:07
общество
россия
луганская народная республика
херсонская область
ольга васильева
сергей кравцов
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. История, которая преподавалась в украинских учебниках была далека от того, что было в реальности, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Понимаете, история, которая писалась в тех (украинских – ред.) учебниках, она далека от той истории, которая была в реальности. И поэтому наиболее сложные вопросы, связанные и с историей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, с историей Малороссии, безусловно, волновали коллег. Все, что связано с Русским миром. Это те вопросы, которые очень интересовали преподавателей", - сказала Васильева, отвечая на вопрос о проведенных РАО курсах повышения квалификации для вузовских педагогов истории из новых регионов. По ее словам, в таких курсах повышения квалификации приняли участие 46 человек, занятия проводились как онлайн, так и очно. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единый для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, луганская народная республика, херсонская область , ольга васильева, сергей кравцов, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Ольга Васильева, Сергей Кравцов, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории
Президент РАО Васильева: история в украинских учебниках далека от реальности
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. История, которая преподавалась в украинских учебниках была далека от того, что было в реальности, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"Понимаете, история, которая писалась в тех (украинских – ред.) учебниках, она далека от той истории, которая была в реальности. И поэтому наиболее сложные вопросы, связанные и с историей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, с историей Малороссии, безусловно, волновали коллег. Все, что связано с Русским миром. Это те вопросы, которые очень интересовали преподавателей", - сказала Васильева, отвечая на вопрос о проведенных РАО курсах повышения квалификации для вузовских педагогов истории из новых регионов.
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По ее словам, в таких курсах повышения квалификации приняли участие 46 человек, занятия проводились как онлайн, так и очно.
«
"Кроме того, мы плотно сейчас работаем с Луганским государственным педагогическим университетом по наставничеству и по воспитанию. У них есть чему поучиться с точки зрения методики, прежде всего. Там дети, которые жили в иных условиях, они ко многому относятся иначе. Все, что касается воспитания, оно там очень живое, очень, если правильно подобрать слово, человеческое", - заключила Васильева.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов
сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единый для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областей
, так и санкционное давление.
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