https://ria.ru/20230323/uchenye-1860088307.html
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых
Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:56
2023-03-23T14:56
2023-03-23T14:56
наука
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, в России ориентировочно свыше 400 тысяч учёных и работников науки. "У нас 44% процента наших учёных моложе 39 лет. Это очень важно. Сейчас этот тренд как здорово удержать бы и развить",- сказал Мишустин в ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.
https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых
Премьер Мишустин: нужно удержать и развивать в России тренд на большую долю молодых ученых
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, в России ориентировочно свыше 400 тысяч учёных и работников науки.
"У нас 44% процента наших учёных моложе 39 лет. Это очень важно. Сейчас этот тренд как здорово удержать бы и развить",- сказал Мишустин в ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.
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