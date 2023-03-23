https://ria.ru/20230323/uchenye-1860088307.html

Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых

Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых

Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:56

2023-03-23T14:56

2023-03-23T14:56

наука

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, в России ориентировочно свыше 400 тысяч учёных и работников науки. "У нас 44% процента наших учёных моложе 39 лет. Это очень важно. Сейчас этот тренд как здорово удержать бы и развить",- сказал Мишустин в ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.

https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году