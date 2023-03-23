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Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых - РИА Новости, 23.03.2023
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14:56 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/uchenye-1860088307.html
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых
Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:56
2023-03-23T14:56
наука
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, в России ориентировочно свыше 400 тысяч учёных и работников науки. "У нас 44% процента наших учёных моложе 39 лет. Это очень важно. Сейчас этот тренд как здорово удержать бы и развить",- сказал Мишустин в ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.
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наука, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал удерживать тренд на молодых ученых

Премьер Мишустин: нужно удержать и развивать в России тренд на большую долю молодых ученых

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 45% российских учёных моложе 39 лет, этот тренд было бы здорово удержать и развить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, в России ориентировочно свыше 400 тысяч учёных и работников науки.
"У нас 44% процента наших учёных моложе 39 лет. Это очень важно. Сейчас этот тренд как здорово удержать бы и развить",- сказал Мишустин в ходе своего отчёта о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки
14 марта, 12:15
 
НаукаРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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