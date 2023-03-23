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Украинские военные получили в ДНР по 25 лет колонии за убийство в Мариуполе - РИА Новости, 23.03.2023
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17:26 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1860147870.html
Украинские военные получили в ДНР по 25 лет колонии за убийство в Мариуполе
Украинские военные получили в ДНР по 25 лет колонии за убийство в Мариуполе - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские военные получили в ДНР по 25 лет колонии за убийство в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил украинских военных Андрея Найдена и Данила Коленова к 25 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над мирными жителями... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:26
2023-03-23T17:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинских военных Андрея Найдена и Данила Коленова к 25 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над мирными жителями Мариуполя, сообщает Следственный комитет РФ. "На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесены приговоры гражданам Украины Андрею Найдену и Даниле Коленову. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц", - сообщает ведомство в телеграм-канале. Отмечается, что солдаты вместе с другими военными временно размещались в Мариуполе, в том числе на территории завода "Азовсталь". Там, по данным СК, они были до 18 мая минувшего года, наблюдая за городом. В СК добавили, что 5 марта прошедшего года Найден и Коленов заступили на боевой пост на цокольном этаже одного из домов в Мариуполе. Уже на позиции им повстречались двое "гражданских" мужчин. Несмотря на это, украинские военные открыли огонь. Найден произвел не менее 15 выстрелов, а Коленов - не менее 10 выстрелов. Мирные жители погибли. "В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие двух фигурантов. Приговором суда Найдену и Коленову назначено по 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - подытожили в ведомстве.
https://ria.ru/20230315/mariupol-1857944723.html
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безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные получили в ДНР по 25 лет колонии за убийство в Мариуполе

Украинские военные, убившие двоих жителей Мариуполя, получили в ДНР по 25 лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинских военных Андрея Найдена и Данила Коленова к 25 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над мирными жителями Мариуполя, сообщает Следственный комитет РФ.
"На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесены приговоры гражданам Украины Андрею Найдену и Даниле Коленову. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц", - сообщает ведомство в телеграм-канале. Отмечается, что солдаты вместе с другими военными временно размещались в Мариуполе, в том числе на территории завода "Азовсталь". Там, по данным СК, они были до 18 мая минувшего года, наблюдая за городом.
В СК добавили, что 5 марта прошедшего года Найден и Коленов заступили на боевой пост на цокольном этаже одного из домов в Мариуполе. Уже на позиции им повстречались двое "гражданских" мужчин. Несмотря на это, украинские военные открыли огонь. Найден произвел не менее 15 выстрелов, а Коленов - не менее 10 выстрелов. Мирные жители погибли.
"В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие двух фигурантов. Приговором суда Найдену и Коленову назначено по 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - подытожили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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