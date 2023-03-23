https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1860087969.html
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви - РИА Новости, 23.03.2023
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви
Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:54
2023-03-23T14:54
2023-03-23T16:32
происшествия
чебоксары
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, вечером 15 марта 37-летний чебоксарец, находясь в городе Мариинский Посад в квартире своей 60-летней матери, на почве личных неприязненных отношений и ссоры задушил ее шнурками от обуви. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви
В Чувашии задержали жителя Чебоксар, задушившего мать шнурками от обуви
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости.
Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает
следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, вечером 15 марта 37-летний чебоксарец, находясь в городе Мариинский Посад в квартире своей 60-летней матери, на почве личных неприязненных отношений и ссоры задушил ее шнурками от обуви.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
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