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Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви - РИА Новости, 23.03.2023
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14:54 23.03.2023 (обновлено: 16:32 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1860087969.html
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви - РИА Новости, 23.03.2023
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви
Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:54
2023-03-23T16:32
происшествия
чебоксары
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, вечером 15 марта 37-летний чебоксарец, находясь в городе Мариинский Посад в квартире своей 60-летней матери, на почве личных неприязненных отношений и ссоры задушил ее шнурками от обуви. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви

В Чувашии задержали жителя Чебоксар, задушившего мать шнурками от обуви

© Фото : СУСК РФ по Республике ЧувашияМужчина задержан в Мариинском Посаде по подозрению в убийстве матери
Мужчина задержан в Мариинском Посаде по подозрению в убийстве матери - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : СУСК РФ по Республике Чувашия
Мужчина задержан в Мариинском Посаде по подозрению в убийстве матери
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, вечером 15 марта 37-летний чебоксарец, находясь в городе Мариинский Посад в квартире своей 60-летней матери, на почве личных неприязненных отношений и ссоры задушил ее шнурками от обуви.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
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ПроисшествияЧебоксарыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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