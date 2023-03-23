https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1860087969.html

Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви

Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви - РИА Новости, 23.03.2023

Житель Чувашии задушил мать шнурками от обуви

Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:54

2023-03-23T14:54

2023-03-23T16:32

происшествия

чебоксары

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Житель Чебоксар после ссоры с матерью задушил ее шнурками, он арестован, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, вечером 15 марта 37-летний чебоксарец, находясь в городе Мариинский Посад в квартире своей 60-летней матери, на почве личных неприязненных отношений и ссоры задушил ее шнурками от обуви. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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Кирилл Волков

происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)