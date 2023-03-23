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Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку - РИА Новости, 23.03.2023
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10:27 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/tsentrobank-1859970311.html
Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку
Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку - РИА Новости, 23.03.2023
Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку
ЦБ РФ разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку, следует из данных платформы. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:27
2023-03-23T10:27
россия
китай
москва
си цзиньпин
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЦБ РФ разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку, следует из данных платформы. "Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень). Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 (двести восемьдесят восемь) академических часов для каждой группы за два года обучения…", - гласит предложение. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html
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россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку

Центробанк разместил на закупочной платформе запрос на обучение сотрудников китайскому

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЦБ РФ разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку, следует из данных платформы.
"Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень). Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 (двести восемьдесят восемь) академических часов для каждой группы за два года обучения…", - гласит предложение.
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Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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