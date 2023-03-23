https://ria.ru/20230323/tsentrobank-1859970311.html

Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку

Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку - РИА Новости, 23.03.2023

Банк России хочет обучить сотрудников китайскому языку

ЦБ РФ разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку, следует из данных платформы. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:27

2023-03-23T10:27

2023-03-23T10:27

россия

китай

москва

си цзиньпин

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЦБ РФ разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку, следует из данных платформы. "Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень). Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 (двести восемьдесят восемь) академических часов для каждой группы за два года обучения…", - гласит предложение. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855202843.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), общество